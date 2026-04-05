Rusko varovalo svojich občanov pred cestovaním do niektorých krajín. Na zozname je väčšina štátov EÚ

Rusko vydalo varovanie pre svojich občanov, aby sa vyhýbali krajinám, ktoré majú so Spojenými štátmi zmluvy o vydávaní osôb. Ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že Rusi tam riskujú dlhodobé tresty odňatia slobody, ak budú vydaní do USA. Odvoláva sa na zvýšenie „trestnej spravodlivosti Washingtonu“ od invázie na Ukrajinu v roku 2022. TASR o tom píše podľa denníka The Independent.
Moskva zdôraznila obavy, že „vzhľadom na početné extrateritoriálne sankcie zamerané na strategické segmenty domáceho hospodárstva mnohí Rusi, bez toho, aby si to uvedomovali, riskujú, že sa ocitnú v hľadáčiku amerických orgánov činných v trestnom konaní a spravodajských služieb“.
Ruské ministerstvo bez poskytnutia konkrétnych príkladov uviedlo, že „americké spravodajské služby sa často zapájajú do podvodných schém, aby nalákali ruských občanov (na cestu) do zahraničia na lukratívne obchodné alebo turistické ponuky“, čo vedie k okamžitému zadržaniu po príchode do tretej krajiny.
Upozornenie je určené najmä pre Rusov, ktorí „majú dôvodné podozrenie, že môžu byť trestne stíhaní americkými orgánmi“ alebo pre tých, ktorí sú na amerických sankčných zoznamoch.
Za krajiny s najväčšou pravdepodobnosťou vydania patria Veľká Británia, Švajčiarsko, väčšina štátov EÚ, Kanada, Austrália, Izrael, veľká časť Latinskej Ameriky, Libéria, Maroko a niekoľko ázijských štátov.
Moskva uviedla, že od zatknutia obchodníka so zbraňami Viktora Bouta v Thajsku v roku 2008 bolo týmto spôsobom vydaných do USA viac ako 100 ruských štátnych príslušníkov.
O čo išlo?
Bouta v USA v roku 2012 odsúdili na 25 rokov za obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí a sprisahanie s cieľom zabiť Američanov. V roku 2022 bol prepustený na letisku v Abú Zabí výmenou za americkú basketbalistku Brittney Grinerovú. Súd v Rusku ju odsúdil na deväť rokov, pretože pri prílete mala v batožine vapovacie náplne do elektronickej cigarety s obsahom 0,7 gramu kannabisového oleja
