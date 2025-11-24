Ukrajina mení pravidlá hry: Ruský vrtuľník Mi-8 sa zrútil, podarilo sa ho zostreliť dronom. V Moskve nastal poplach

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Na Moskvu smeroval dron, letiská museli obmedziť dopravu.

Ukrajinská armáda zostrelila ruský vrtuľník Mi-8 na ruskom území v Rostovskej oblasti pomocou dronu s ďalekým doletom.

Uviedli to ukrajinské špeciálne operačné sily, informuje web Kyiv Independent. Išlo o prvý prípad operácie, v ktorej Ukrajina použila dron s ďalekým doletom na zostrelenie ruského vrtuľníka Mi-8.

Vrtuľník bol zostrelený neďaleko obce Kutejnikovo v ruskej Rostovskej oblasti, napísali ukrajinské špeciálne sily na komunikačnej platforme Telegram. Dátum a podrobnosti operácie Kyjev nezverejnil. „Meníme pravidlá hry,“ uviedli špeciálne sily. Mi-8 je dvojmotorový vrtuľník sovietskej konštrukcie, ktorý sa široko používa na prepravu a bojovú podporu.

Moskva obmedzila leteckú dopravu

Ruská protivzdušná obrana zostrelila v pondelok ukrajinský dron smerujúci k Moskve, v dôsledku čoho tamojšie tri letiská dočasne obmedzili prílety a odlety. S odvolaním sa na ruských predstaviteľov o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Starosta Moskvy Sergej Sobianin vo vyhlásení uviedol, že na mieste zostrelenia bezpilotného lietadla pracujú pohotovostné zložky.

Obmedzenia letov zaviedli a zakrátko na to zrušili na letiskách Domodedovo a Žukovskij. Následne ruský letecký úrad oznámil, že prerušenie letov odvolali aj na najrušnejšom moskovskom letisku Šeremetievo.

Ruské ministerstvo obrany predtým podľa Reuters oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany počas uplynulej noci zostrelili 93 ukrajinských dronov. Došlo k tomu nad štyrmi oblasťami krajiny a nad Čiernym a Azovským morom. Najviac dronov, 45, zachytili nad pohraničnou Belgorodskou oblasťou.

