Ukrajina má novú vládu: Na jej čele bude tentoraz žena, tá nahradila Denysa Šmyhaľa

Ukrajinský parlament vo štvrtok potvrdil novú vládu dezignovanej premiérky Julije Svyrydenkovej. Bývalá ukrajinská ministerka hospodárstva v premiérskom kresle nahradí Denysa Šmyhaľa, ktorý v utorok predložil parlamentu svoju demisiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

O schválení Svyrydenkovej na platforme Telegram informoval opozičný poslanec Olexij Hončarenko. Uviedol, že ju podporilo 262 poslancov, čo bola podľa agentúry Reuters pohodlná väčšina v 450-člennnom parlamente. Proti vymenovaniu Svyrydenkovej hlasovalo 22 poslancov a 26 sa zdržalo hlasovania.

Navrhol ju Zelenskyj

Do funkcie predsedníčky vlády navrhol 39-ročnú Svyrydenkovú v pondelok prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinská ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády sa následne na sociálnych sieťach poďakovala hlave štátu za prejavenú dôveru. Zdôraznila, že sa chce zamerať na pokračovanie v deregulácii, znižovanie byrokracie a obmedzenie výdavkov tak, aby sa zdroje štátneho rozpočtu sústreďovali najmä na obranu a povojnovú obnovu.

Zelenskyj zmenu na čele vlády zdôvodnil potrebou zvýšiť hospodársky potenciál krajiny a posilniť domácu zbrojnú výrobu. Šmyhaľ zastával funkciu predsedu vlády od marca 2020, čím sa stal najdlhšie slúžiacim premiérom od získania nezávislosti Ukrajiny v roku 1991. Teraz už bývalý premiér sa zakrátko pravdepodobne zakrátko stane ministrom obrany a nahradí tak Rustema Umerova, ktorý údajne zaujme funkciu veľvyslanca v Spojených štátoch.

Podľa AP sa očakávajú aj ďalšie zmeny vo vláde, no vymenovanie Svyrydenkovej za premiérku je v súčasnosti v centre pozornosti. Americká agentúra pripomína, že Svyrydenková zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednávaní dohody o nerastných surovinách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou, pričom zabezpečila, aby podmienky boli pre Kyjev prijateľné. Taktiež často zastupovala Ukrajinu na rokovaniach so západnými partnermi so zameraním na vojenskú a hospodársku spoluprácu a obnovu krajiny.