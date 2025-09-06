Účesy z minulosti sa túto jeseň vracajú do módy. To, čo ste nosili za mlada, bude čoskoro najviac štýlovým trendom

Ako sa hovorí, móda sa vždy vracia a to platí aj pre trendy v kráse. Tento rok sa na jeseň ako dôkaz vracajú do módy ikonické účesy z dôb dávno minulých, pričom hlavným aktérom tohto obdobia bude objem. Na ten však nepotrebujete veľa vlasov, len množstvo tužidla a laku na vlasy.
Trendy sa vracajú rovno z rôznych období, a tak si na svoje prídu nielen deti deväťdesiatych rokov, ale tiež ich rodičia a dokonca aj starí rodičia. Rebríček zostavil portál Brightside.me a uistil nás, že si v ňom každá žena nájde strih, ktorý jej pristane.
1. Kučery à la Marilyn Monroe
Jeden z účesov, ktorý sa vracia, bol populárny najmä v 50. rokoch. Ak sa však naň pozriete, ako prvá vám napadne ikonická Marilyn Monroe, ktorá mala vlasy učesané presne takto v rokoch svojej najväčšej slávy.
V 50. rokoch minulého storočia bol kučeravý bob symbolom elegancie s krátkymi, pružnými vlnami, ktoré rámovali tvár. Tento rok na jeseň sa výrazne vracia do módy, pričom moderné verzie sa objavujú v módnych kampaniach a vystúpeniach celebrít. Dnešné verzie stále odkazujú na jemné kučery a objem vytvorený natáčkami, ale s čerstvejším a voľnejším výsledkom. Namiesto tuhého, lakovaného vzhľadu z minulosti, moderný kučeravý bob necháva vlasy hýbať sa a nemá na sebe toľko vrstiev produktu.
