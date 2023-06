Skoro za nič nebudete platiť: Toto je málo známy európsky Havaj, na dovolenku vám tu stačí 59 eur na deň

Láka vás návšteva exotického Havaja, no odrádza vás dĺžka letu či privysoká cena takéhoto zážitku? Azory alebo Azorské ostrovy sú prezývané Havajom Európy a nie je to náhoda. Ak ste o nich ešte nepočuli, nachádzajú sa v Atlantickom oceáne a ponúkajú úchvatnú sopečnú prírodu, kúpanie v termálnych prameňoch, množstvo vodopádov (v ktorých sa, mimochodom, môžete tiež okúpať), pláže s čiernym pieskom či fotogenické útesy.

V článku sa dozviete aj: koľko vás môže stáť lacná dovolenka na európskom Havaji;

prečo dostal túto prezývku;

kde sa nachádza a ako sa sem zo Slovenska dostanete;

čo všetko si tu môžete užiť úplne zadarmo;

aké unikátne kúpanie tu môžete zažiť;

ako vyzerajú miestne čierne pláže;

itinerár a tipy k ostrovu Sao Miguel.

Ako sa sem dostať?

Ak si Azory vyhľadáte na mape, zistíte, že v podstate ležia uprostred ničoho, v Atlantiku medzi Európou a Amerikou. Celkovo ide o 12 ostrovov, z ktorých 9 je aj obývaných. Najväčší z nich nesie názov Sao Miguel a práve ten si bližšie predstavíme. Nachádza sa tu hlavné letisko a môžete sa sem dostať napríklad z Lisabonu už za dve a pol hodiny strávených v oblakoch. Do spomínaného Lisabonu sa dostanete letecky napríklad z Viedne alebo Budapešti a odtiaľ sa presuniete priamo do hlavného mesta Ponta Delgada. Lieta sem obľúbená nízkonákladovka, takže ak túžite Azorské ostrovy navštíviť, nemusí to zruinovať váš rozpočet a tento výlet sa dá naplánovať aj rozumne a zároveň tak, aby ste si ho čo najviac užili.

Stačí vám aj pár eur na deň, no môžete si aj dopriať

Podľa údajov databázy Budget Your Trip nízkorozpočtová dovolenka na Azorách vychádza v priemere na 414 eur na osobu na týždeň, čo znamená 59 eur na deň. V tejto sume sa už počíta s výdavkami za ubytovanie, jedlo a miestnu dopravu. Tu iba doplníme, že vám odporúčame požičať si auto, aby ste si mohli krásy ostrova naplno vychutnať. Web uvádza, že priemerná cena ubytovania jednej osoby na noc je v takomto prípade 29 eur. Priemerné denné náklady cestovateľa strednej triedy sú 134 eur, čo vychádza 936 eur na týždeň. A ak patríte medzi ľudí, ktorí si na dovolenke radi doprajú a nepozerajú sa na ceny, za luxus na Azorách v priemere zaplatíte 256 eur na deň a 1 791 eur za týždeň takejto dovolenky.

Termálny prameň spájajúci sa s oceánom

Medzi najväčšie lákadlá Azor patrí nepochybne príroda. Ako sme už vyššie spomenuli, je rozmanitá a v mnohých prípadoch nedotknutá. Jednou zo známych atrakcií je horúce prírodné „kúpalisko“ pod holým nebom, navyše dostupné úplne zadarmo. Ponta da Ferraria sa nachádza na západe ostrova, iba pár minút cesty autom z hlavného mesta. Ide o horúci prameň, ktorý sa plynule spája s Atlantickým oceánom a ľuďom prináša skutočne nevšedný zážitok. Teplota vody sa mení v závislosti od prílivu a odlivu a miesto je vybavené reťazami, ktorých sa môžete zachytiť v prípade väčších vĺn. Pri našej návšteve vstup do vody nebol upravený, ale dalo sa tam opatrne dostať po skalách.

Horúce kúpele ako z raja

Na ostrove nájdete aj viacero termálnych kúpeľov. Nepredstavujte si ich však tak ako tie, ktoré poznáme od nás. Sú totiž zasadené do čisto prírodného prostredia a budete sa v nich cítiť ako v zelenej oáze. Medzi najznámejšie patrí aj Poça da Dona Beija. Nachádza sa tu celkovo päť bazénov a vo väčšine z nich má voda 39 °C. Takže aj keď sa sem vyberiete na dovolenku v chladnejších mesiacoch, kúpanie si užijete naplno. Odporúčame vám ich navštíviť počas menej frekventovaných hodín, pretože inak sa môže stať, že budete stáť pred vstupom v rade. Na toto miesto sa vstupné síce platí, ale ide o pár eur, ktoré nezruinujú váš rozpočet.

Prírodný bazén

Pri kúpaní ešte zostaneme a do tretice spomenieme miesto zvané Piscina Natural da Boca de Ribeira. Ide o bazén, do ktorého sa vlieva voda z oceánu. Nie je termálna, nuž návštevu tohto miesta prispôsobte počasiu. Miesto je upravené, takže pôsobí ako provizórne kúpalisko, aj keď namiesto chlórovej vody ho napĺňa sama príroda. Z bazéna sa navyše dostanete plynule priamo do oceánu. Dostupné je zadarmo.

Čierne pláže