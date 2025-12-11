U našich susedov zakázali moslimské šatky v školách: Deťom to vraj spôsobuje psychické problémy

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Podľa návrhu majú byť zakázané všetky formy moslimských šatiek zahaľujúcich tvár vrátane hidžábov a buriek.

Rakúsky parlament vo štvrtok schválil návrh zákona o zákaze nosenia šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov, a to s účinnosťou od školského roka 2026/27. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Návrh podporili poslanci Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), sociálni demokrati (SPÖ), strana NEOS a Rakúska strana slobody (FPÖ). Opoziční Zelení hlasovali proti, pretože legislatíva je podľa nich protiústavná.

Vláda zákaz navrhla s odôvodnením, že má chrániť mladistvé dievčatá „pred útlakom“. Podľa návrhu majú byť zakázané všetky formy moslimských šatiek zahaľujúcich tvár vrátane hidžábov a buriek.

Rozvíjajú vraj pocit hanby

Návrh zákona v novembri predstavila ministerka pre integráciu Claudia Plakolmová z ÖVP. Podľa jej slov nosenie šatky nereprezentuje náboženský rituál, ale učí dievčatá „rozvíjať pocity hanby“ a vedie k „skreslenému vnímaniu tela“ a „nestabilnému sebavedomiu“.

Najvyšší súd v roku 2019 zamietol podobný pokus vlády pod vedením ÖVP a označil ho za protiústavný a diskriminačný. Návrh zákona stanovuje, že ak dievčatá budú mať na sebe v škole šatku napriek zákazu, učitelia si najskôr predvolajú rodičov a v prípade opakovaného porušenia zákazu im hrozí pokuta až 800 eur.

Podobne ako v niekoľkých európskych krajinách, aj v Rakúsku v posledných rokoch vzrástla popularita strán s protiimigračnými postojmi a takto ladená strana FPÖ v septembri 2024 prvýkrát zvíťazila v parlamentných voľbách. Jej koaličné rokovania s ÖVP na začiatku tohto roka však zlyhali a FPÖ následne prešla do opozície.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac