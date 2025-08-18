U našich susedov sa skrýva klenot, ktorý je pre Slovákov atraktívny v jednej veci. Chorvátsky raj úplne exceloval

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
SITA
Tip na výlet
Kým taká Barcelona sa pýši nepríjemnou povesťou spojenou s množstvom krádeží, v prípade týchto miest je to úplne naopak.

Najbezpečnejšími mestami Európy sú podľa najnovšieho rebríčka portálu Euronews, ktorý vychádza z údajov štatistického portálu Numbeo, Dubrovník, Tallinn a Varšava. Tieto mestá sa vyznačujú nízkou úrovňou kriminality a stabilnou bezpečnostnou situáciou, čo oceňujú aj slovenskí turisti.

Dubrovník vedie rebríček s bezpečnostným skóre 44,1, nasledovaný Tallinnom (55,8) a Varšavou (60,2). Do top 10 sa dostali aj Praha, Krakov, Amsterdam, Mníchov, Reykjavík, Zürich a Budapešť.

Foto: Pexels

Mnohým Slovákom sa nepríjemnosti na dovolenke vyhýbajú

Prieskum cestovnej kancelárie Daka na vzorke 3 927 Slovákov ukázal, že až 90,5 % respondentov nezažilo počas letnej dovolenky žiadny kriminálny incident. Napriek tomu 7,9 % priznalo, že sa stali obeťou krádeže. Takmer 33 % opýtaných je ochotných cestovať aj do krajín so zvýšeným bezpečnostným rizikom, ak ich destinácia láka svojou jedinečnosťou.

Majiteľ cestovnej kancelárie Daka David Gavaľa potvrdzuje, že tieto destinácie patria medzi najnavštevovanejšie a klienti tu len výnimočne hlásia nepríjemné incidenty. Dodáva, že bezpečnosť je pre Slovákov dôležitým faktorom pri výbere destinácie, no zároveň sa nenechávajú odradiť obavami a vyhľadávajú aj krajiny s vyšším rizikom kvôli kultúre, prírode či histórii. „Európa má čo ponúknuť nielen po stránke krásy, ale aj bezpečia,“ uzatvára Gavaľa.

