Týmto ľuďom sa oplatí odklad daňového priznania: Ušetriť môžete viac ako 1000 eur, pozrite si prehľad

Foto: TASR - Radovan Stoklasa / TASR - Michal Svítok

Lucia Mužlová
SITA
Pri daňovom priznaní môžete zvoliť aj tzv. odklad.

Legislatíva umožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace, prípadne až o šesť mesiacov, ak mal daňovník aj príjmy zo zahraničia. Táto možnosť sa nevzťahuje na daňovníkov v konkurze alebo v likvidácii. Tí musia o odklad požiadať správcu dane najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty a daňový úrad ich žiadosť posudzuje individuálne.

Význam odkladu sa výrazne prejaví najmä pri sociálnych odvodoch. Ako upozorňuje daňová poradkyňa Mária Sameková, členka Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), nie všetkým sa predĺženie lehoty oplatí rovnako. „Daňovníci, ktorí mali za rok 2025 hrubé príjmy z podnikania nižšie ako 9 144 eur, budú bez ohľadu na termín podania priznania platiť tzv. mikroodvod vo výške 131,34 eura od 1. júla 2026,“ uviedla Sameková.

Ilustračné foto: TASR, Unsplash

Komu sa to oplatí?

Iná situácia nastáva pri tých podnikateľoch, ktorí túto hranicu príjmov prekročili a doteraz sociálne odvody neplatili. „Tí získajú viac času, keďže prvýkrát budú platiť minimálne odvody vo výške 303,11 eura, resp. aj vyššie podľa výšky vyčísleného základu dane, až za mesiac október. Bez odkladu by im povinnosť vznikla už za mesiac júl. Dlhšia lehota je výhodnejšia aj pre daňovníkov, ktorí majú mať vyššie odvody do Sociálnej poisťovne ako platili doposiaľ,“ konštatuje Sameková. V praxi to znamená niekoľkomesačný posun povinných platieb, čo môže podnikateľom pomôcť s cash flow.

Odklad daňového priznania má zároveň vplyv aj na platenie preddavkov na daň. „Predĺžením lehoty sa upraví aj preddavkové obdobie a prvý preddavok tak zaplatí daňovník až v 3. štvrťroku. Oplatí sa to aj tým, ktorým majú zvýšiť preddavky na daň,“ priblížila Sameková. Posunutie termínu tak môže oddialiť aj vyššie daňové zaťaženie v priebehu roka.

Existujú však aj situácie, keď môže byť odklad nevýhodný. Týka sa to napríklad daňovníkov, ktorí mali v predchádzajúcom roku nižšie príjmy a po podaní priznania by im vyšli nižšie odvody. Rovnako môže byť nevýhodný pre tých, ktorí počas roka zaplatili na preddavkoch viac, než bude ich skutočná daňová povinnosť. „Ďalším príkladom je daňovník, ktorý platí preddavky a jeho celková daň by mala byť nižšia ako zaplatené preddavky. Daňový úrad mu tak na základe podaného DP v riadnom termíne vráti preplatok. Pred rozhodnutím o odklade daňového priznania je preto dôležité zvážiť nielen časový komfort, ale aj vplyv na odvody a preddavky na daň,“ dodala Sameková.






