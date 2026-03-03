Tvrdý odkaz z Washingtonu: Irán by zaútočil prvý, jeho armáda je zničená, tvrdí prezident

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Útok na Irán
Tento pocit podľa svojich slov nadobudol vzhľadom na vývoj rokovaní, ktoré štáty nepriamo viedli v posledných týždňoch.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril presvedčenie, že keby USA a Izrael nepodnikli útok na Irán, tak ten by bol zaútočil ako prvý. Povedal to na stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Bielom dome. Americká armáda podľa Trumpa zničila od soboty v Iráne už prakticky všetky ciele. Merz uviedol, že Nemecko sa zhoduje so Spojenými štátmi na tom, že „strašného“ režimu v Iráne sa treba zbaviť. S Trumpom chce hovoriť aj o vojne na Ukrajine, informuje TASR.

„Chystali sa zaútočiť ako prví, mal som z toho silný pocit… Nechcel som, aby sa to stalo,“ uviedol Trump bez toho, aby spresnil, kto sa mal stať cieľom Iránu. Tento pocit podľa svojich slov nadobudol vzhľadom na vývoj rokovaní, ktoré štáty nepriamo viedli v posledných týždňoch.

Foto: SITA/AP

Najhorší scenár pre Irán podľa Trumpa

Pred novinármi v Bielom dome si však pochvaľoval doterajšie úspechy americkej armády pri zásahoch proti Iránu. „Nemajú námorníctvo, bolo zničené, nemajú letectvo, bolo zničené, nemajú vzdušný prieskum, ten bol zničený,“ povedal pri prijatí Merza.

Americký prezident v reakcii na otázku zároveň odmietol, že by Izrael bol zatiahol Spojené štáty do vojny proti Iránu. „Nie, možno som ho k tomu prinútil ja,“ povedal.

Najhorším scenárom pre Irán by podľa Trumpa bolo, keby moc po zabitom ajatolláhovi Alím Chameneím prevzal „niekto, kto je rovnako zlý ako predchádzajúca vláda“. „Stať sa to môže, ale to nechceme,“ uviedol. Zopakoval, že niektorí z možných lídrov, ktorých zvažovala americká administratíva do vedenia Iránu, sú už po smrti.

