Turistika sa zmenila na boj o život: Mužovi sa stal pád osudným, nepomohol ani rýchly zásah záchranárov

V Oščadnici na Kysuciach zomrel v sobotu (24.1.) po páde 65-ročný Slovák. Informovala o tom na sociálnej sieti Horská záchranná služba (HZS), ktorá bola o pomoc požiadaná z Chaty Plemenár.
Muž po páde pociťoval bolesti v oblasti brucha a začal upadať do bezvedomia.
Lekár konštatoval úmrtie
„Po príchode záchranárov HZS z Oblastného strediska Kysuce – Oščadnica na miesto bola potrebná kardiopulmonálna resuscitácia (KPR). Za kontinuálnej KPR horskí záchranári pacienta transportovali na Oščadnicu – Dedovku, kde si ho do starostlivosti prebrala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci a následne rýchlej lekárskej pomoci,“ opísala HZS. Napriek snahe záchranárov sa u muža nepodarilo obnoviť vitálne funkcie a lekár konštatoval úmrtie.
Odporúčané články
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku