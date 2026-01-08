Tupak, Saxana či Diamond Dante: Košická pôrodnica uverejnila netradičné mená detí za rok 2025

Netradičné mená sa už dávno neobjavujú len v zahraničí. Po tom, ako sme nedávno informovali o originálnych menách novorodencov z Nitry, podobný trend potvrdzujú aj pôrodnice na východe Slovenska. Košice ukazujú, že rodičia sa čoraz častejšie odkláňajú od tradičných mien a dávajú prednosť výnimočnosti, zahraničným vplyvom či popkultúrnym odkazom.
Prehľad netradičných mien zverejnili samotné pôrodnice v Košiciach prostredníctvom sociálnej siete. Ide o mená detí narodených v pôrodnici na Rastislavovej 43 a v pôrodnici na Triede SNP 1.
Dievčenské mená z Košíc sú rozmanité a nezvyčajné
Medzi dievčenskými menami z pôrodnice na Rastislavovej 43 sa objavili Lana, Madison, Aylin, Luna, Leannah, Ashanty, Aurora Rhaenys a Lyanna Ayline. Viaceré z nich pôsobia medzinárodne, niektoré sú spojené s anglicky hovoriacim prostredím, iné zas znejú skôr exoticky alebo rozprávkovo.
Ani pôrodnica na Triede SNP 1 nezaostáva. Rodičia si zvolili dievčenské mená ako Zarya, Zarita, Shanaya, Athara, Fortunata, Saxana, Davina a Suela.
Chlapčenské mená zaujmú kombináciami aj netypickými voľbami
Pozornosť si pýta aj zoznam chlapčenských mien. Na Rastislavovej 43 sa narodili chlapci s menami Darko, Cassian, Zoran, Zayan, Diamond Dante, Flavio, Codrin a Santiago.
Na Triede SNP 1 sa medzi chlapčenskými menami objavili Nolwenn, Elif, Tupak (2PAC), Milan Junior, Noan, Enriko, Melek a Arian. Niektoré mená sú známe zo zahraničia, iné zaujmú odkazom na celebrity.
