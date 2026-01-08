Robert Fico sa stretol s Andrejom Babišom: Premiéri Slovenska a Česka spolu diskutujú o dôležitých témach

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
Na 12:40 je naplánovaná spoločná tlačová konferencia predsedov vlád.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) dnes privítal na Slovensku predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.

„Premiéri Slovenska a Česka budú diskutovať o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov a taktiež budú rokovať o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky,“ priblížil ešte včera tlačový odbor. S Babišom sa dnes ešte stretne aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

