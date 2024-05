Tublatanka prichádza s novou hokejovou hymnou pre Slovákov: Niektorí sú z nej nadšení, iní ju porovnávajú s Nech Bože dá

Cieľom piesne pritom nebolo iba vytvoriť chytľavý soundtrack šampionátu, ale zároveň aj osláviť našu krajinu a tradície.

Líder hudobnej skupiny Maťo Ďurinda podľa portálu Šport o novej skladbe hovorí: „Športovo ladený text povzbudzuje členov nášho národného tímu.“

Fujara, rock a hokej

Okrem toho existuje i polminútová, gólová verzia piesne, počas ktorej sa do jej tónov pridajú ešte aj zvuky fujary a skandovania fanúšikov. Vo videoklipe piesne nájdeme zábery z najlepších momentov slovenského hokeja počas posledných rokov, ktoré verných fanúšikov chytia za srdce.

Čo sa týka tvorby samotnej piesne, dôležitým faktorom bolo aj to, aby obsahovala typický zvuk našej krajiny. Hudobníci sa so zväzom veľmi rýchlo zhodli. „Keď sme o piesni diskutovali, pán Šatan si myslel, že by bolo vhodné, aby obsahovala typický zvuk Slovenska. Vtedy sme si všetci položili otázku, čo je vlastne typický zvuk našej krajiny. A všetkým nám hneď napadlo, že to je fujara. Potešilo nás, že sme sa na tom hneď zhodli. A tak sme zvuk fujary zapracovali do našej piesne,“ dodáva Maťo Ďurinda pre cas.sk.

Názor fanúšikov na pieseň sa líši. Niektorí oslavujú svieži a moderný tón. Niektorí ju porovnávajú so známejšou hokejovou hymnou a do komentárov píšu ako odpoveď namiesto hodnotenia úsečné: „Nech bože dá“. Nájdu sa i takí, ktorí pieseň kritizujú a tvrdia, že je „príliš cukríková“.