Večerala som v Michelinskej reštaurácii v Chorvátsku: Jedlo si tu dáte už od 5 eur, navštívila ju aj kráľovná

Ak patríte medzi milovníkov gastronómie, možno ste si už dopriali návštevu reštaurácie, ktorá sa teší prívlastku „michelinská“ alebo nad tým intenzívne uvažujete. Žiaľ, na Slovensku takú zatiaľ nenájdeme a sme jednou z posledných krajín v Európe, ktorá nenadviazala spoluprácu so značkou Michelin Guide. No v obľúbenom Chorvátsku áno. A nielen jednu, ale ako uvádza online Michelinský sprievodca, „pri slovenskom mori“ sa ich nachádza až 88. My sme pri návšteve Splitu zavítali do jednej spomedzi viacerých, ktorými sa toto obľúbené mestečko na pobreží Jadranu pýši.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď sa podnik dostane do michelinského sprievodcu, je to preň veľká prestíž a znamená to, že môže získať aj michelinskú hviezdu. No keď sa povie Michelin, v hlave sa vám možno okrem kvalitných reštaurácií vynorí aj postavička z hromady pneumatík. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, čo má tento bedeker spoločné s pneumatikami? Pravda je taká, že všetko. Bratia André a Édouard Michelinovci ešte v roku 1889 založili spoločnosť Michelin, ktorá sa preslávila výrobou pneumatík, a neskôr prišli so skvelým nápadom — vymysleli knižného sprievodcu, ktorý obsahoval mapu aj s tipmi na reštaurácie, určenú pre motoristov. Možno sa teraz pýtate, prečo by to robili a čo to má spoločné s „gumami“ na auto.

Odpoveď je veľmi jednoduchá — chceli, aby ľudia viac využívali svoje vozidlo na cestovanie a tým opotrebovávali pneumatiky. Čím viac opotrebovaných pneumatík, tým väčší zisk pre Michelin. A toto je počiatok vzniku michelinských sprievodcov. Dostať sa do jedného z nich je pre podnik veľká prestíž. No tejto chorvátskej reštaurácii sa to podarilo, a to hneď niekoľkokrát v rade. Dokonca minulý rok si pripísala na svoje konto aj zlatú plaketu Michelin.

Jedla tu kráľovná či princezná — a potom aj my

Nesie názov Zrno soli a špecializuje sa na stredomorskú kuchyňu. Na svojom webe sa chváli slávnymi osobnosťami, ktoré ju navštívili, vrátane dánskej kráľovnej, thajskej princeznej či kapely Guns N‘ Roses a ďalších, napríklad významných politických predstaviteľov. Je situovaná do atraktívneho prostredia, vďaka čomu si tu užijete okrem jedla aj ikonické výhľady na Split. My sme sa sem vybrali na večeru, čo malo svoje špeciálne čaro aj vďaka tomu, že sme tu zažili západ slnka, pri ktorom obloha menila svoju farbu od belasej, cez sýtomodrú, až sa napokon zahalila do tmy.

Cesta z centra mesta do reštaurácie vedie popri miestnom plachetnicovom klube, takže sa je na čo pozerať. No odporúčame vám zadívať sa aj pod nohy, pretože budete kráčať po „chodníku slávy“ venovanom chorvátskym víťazom olympijských medailí.

Výhľady prekvapili a očarili

Táto prechádzka po promenáde sa úplne hodila k atmosfére, ktorú priniesla samotná reštaurácia. Keďže je v zozname michelinského sprievodcu, od začiatku sme mali od nej vysoké očakávania, a to nielen čo sa jedla týka, ale aj od servisu, ktorý bude podávaný spoločne s ním. Keď sme vošli dnu a vyšliapali si to na prvé poschodie, nastal šok. Reštaurácia sa skladala z dvoch častí — exteriéru a krytého interiéru s výhľadom na more, panorámu Splitu a desiatky plachetníc. Stôl sme mali zarezervovaný práve v tejto časti, takže nasledovalo prvotné kochanie sa výhľadmi. Usadili sme sa tesne pred západom slnka, okolo ôsmej hodiny.

V reštaurácii nebolo veľa ľudí, no postupom večera sa zapĺňala, a kým sme dojedli, boli všetky stoly na terase obsadené. Prestieranie bolo jednoduché, ladené do bielych a modrých farieb, čo sa k priestoru dokonale hodilo, na stoloch nechýbali živé kvety. Ešte pred vstupom do reštaurácie bola umiestnená jej ponuka aj s cenami, ktoré, ako sa aj dalo čakať, boli vyššie, než by ste zaplatili za bežný obed v reštaurácii. No začínali na príjemných sumách, takže bolo z čoho vyberať. Poďme teda k samotnému menu.

Jedlá od 5 až po takmer 200 eur

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok 0,99€ Prihlásiť sa Ponuka predplatného