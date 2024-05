Herečka z nej nemusela byť, mala ísť do pásovej výroby: Zdena Studenková nemala ľahký život, toto ste o nej nevedeli

Patrí medzi najznámejšie a najostrieľanejšie herecké osobnosti na Slovensku i v Česku. Pamätať si ju môžeme nielen z filmov, ale najmä z divadelných predstavení a v súčasnosti aj z televíznych seriálov a projektov. Jej prerod na hviezdu ale nebol jednoduchý, keďže stať sa ňou kvôli náročnému detstvu vôbec nemusela. Zdena Studenková to ale aj napriek nepriazni osudu dokázala.

Jej vek a spôsob života bývajú často terčom vtipov. Šarm a elegancia sa jej ale rozhodne uprieť nedajú. Ako sa zo Zdeny Studenkovej stala jedna z najuznávanejších slovenských divadelných, televíznych a filmových herečiek aj napriek tomu, že jej rodinné pomery mohli výrazne zamiešať kartami? Práve dnes herečka, ktorú si pamätáme z desiatok filmov a inscenácií, či televíznych seriálov, oslavuje okrúhle jubileum.

Neľahké detstvo dcéry pracovníkov chemických závodov

Narodila sa 19. mája 1954 v Bratislave, do rodiny pracovníkov Chemických závodov Juraja Dimitrova. Mama Gertrúda bola účtovníčka a otec Gustáv technik, takže nič nenasvedčovalo tomu, že by sa zo Zdeny mohla niekedy v budúcnosti stať členka umeleckej obce. Veľmi výrazne sa na jej detstve podpísala aj minulosť otca. Toho zatvorili do väzenia pre spoluprácu so skupinou Edelweiss. Dostal 8 rokov, po piatich sa ale vďaka amnestii dostal v roku 1968 na slobodu.

Počas rokov, kedy bol Zdenin otec vo väzení, dnes ostrieľaná a životom skúšaná herečka prebývala s mamou a starou mamou. V dôsledku tejto skutočnosti to ale nemala jednoduché ani v škole, kde jej to dávali pocítiť spolužiaci aj učitelia. Aj preto nechýbalo veľa a Zdena by sa na umeleckú dráhu vôbec nemusela dostať.

Nechýbalo veľa a pracovala by za pásom

„Keď som mala deväť rokov, zostali sme s mamou samy. Otec si ako politický väzeň odpykával svoj trest a ja som bola preto čosi ako čierna ovca, tak v našej komunite, ako aj v škole. Nebolo ľahké žiť za socializmu s biľagom ‚nežiaduca‘,“ uviedla herečka v jednom z rozhovorov podľa TASR.

V čase, keď totiž končila základnú školu, sa písali kádrové posudky. Riaditeľka, ktorá mala na Zdenu ťažké srdce, mladej Zdene napísala odporúčanie do pásovej výroby.

„Mala som pri sebe svojich dvoch anjelov strážnych. Učiteľku na základnej škole, ktorá ma povzbudzovala a dodávala mi sebaistotu a potom si s vďakou spomínam ešte na jednu paniu z našej Mierovej kolónie, ktorá ma učila hrať na klavíri,“ cituje herečkine slová TASR. Aj vďaka nim sa rozhodla pre umelecký smer štúdia.

