Na Európu sa valí katastrofa obrovských rozmerov: Hrozí kolaps Golfského prúdu, takéto to môže mať následky

Jeden z najsilnejších prúdov na svete – Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC), pod ktorú patrí aj Golfský prúd, sa od 90. rokov spomalila. A to podstatne.

Informuje o tom nová štúdia, ktorej výsledky ukazujú, že sa povrch svetového oceánu, najmä v severnom Atlantiku, už desaťročia zahrieva. „Obavy o budúcnosť klímy v severnom Atlantickom oceáne sú oprávnené,“ uvádzajú vedci.

Hrozí nám katastrofa

Ako vysvetľuje iMeteo, AMOC je základnou súčasťou systémov, ktoré udržujú regionálnu klímu Zeme v rovnováhe.

Autor štúdie Alexey Mishonov z Marylandskej univerzity vysvetľuje, že ak sa AMOC skutočne spomalí, výmena tepla sa zníži. To v realite bude znamenať, že dnes horúce oblasti budú ešte teplejšie a chladné budú zažívať intenzívnejšie zimy ako doteraz.

Ak dôjde ku kolapsu jedného z najdôležitejších morských prúdov sveta, pre Európu to bude znamenať nezvrátiteľnú katastrofu. Klimatické modely naznačujú, že Golfský prúd prúdi stále slabšie a slabšie.

Odnepamäti pritom formuje klimatické podmienky v Európe. Výrazne zasahuje aj do toho, ako bude vyzerať počasie na Slovensku. Jeho spomalenie bude viesť ku kolapsu.

Zimy a letá, ako ich poznáme dnes, už aj tak poznačené klimatickou krízou a zmenami, by sa zmenili. Klíma v Európe by sa prudko ochladila a nastala by doba ľadová. Celá Európa sa môže premeniť v priebehu niekoľkých rokov na chladnú a nehostinnú krajinu.

K prudkému poklesu teplôt by pritom mohlo podľa modelových simulácií dôjsť už o niekoľko rokov. Predpoklady znejú, že teploty môžu klesnúť asi o 7 °C za desaťročie. To by viedlo k rozširovaniu arktického ľadu smerom na juh, zvýšeniu teplôt na južnej pologuli, zmenám v globálnych zrážkových vzoroch a devastácii Amazonského pralesa.