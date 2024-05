Robert Kaliňák prezradil, či by podľa neho mal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odstúpiť: Reagoval tak na atentát

Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nevidí v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dôvod na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie.

Opatrenia na upokojenie situácie v spoločnosti podľa vicepremiéra budú postupne predstavovať. „Aby sme mohli nastaviť novú úroveň vzťahov v rámci politiky Slovenskej republiky, musíme urobiť komplexnú sebareflexiu spoločnosti. Musíme analyzovať, čo sa stalo,“ myslí si. Podľa prvotných vyjadrení po atentáte sa podľa neho mnohí nepoučili. Zdôrazňuje potrebu diskusie. Odmieta zľahčovanie situácie.

Podpredseda vlády súhlasí s vyhlásením zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. „Okrúhly stôl je jedna z diskusných platforiem. Nie je to štart, ani cieľ. Ja si myslím, že to bol dobrý nápad, ale vzhľadom na tú skutočnosť, ktorú sme aj dnes mali možnosť oznámiť v súvislosti so zdravotným stavom pána premiéra, no tak asi potrebujeme trochu viacej času,“ povedal. V takomto duchu podľa svojich slov v sobotu (18. 5.) hovoril aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Kaliňák dodal, že jedna zo strán, ktorú považuje za príčinu napätia, situáciu nepochopila a opätovne sa plnohodnotne pustila do politického boja rovnakými nástrojmi, ktoré k napätiu prispeli.