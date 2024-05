Táto novinka patrí medzi najsledovanejšie seriály na Netflixe: Nie je ale pre každého, toto jej ľudia vyčítajú

Na Netflix minulý týždeň pribudla seriálová novinka s názvom Thank You, Next (Vďaka, ďalší). Rýchlo sa zaradila medzi tie najsledovanejšie. Hodnotenia má ale prekvapivo slabé, toto ľuďom prekáža.

Nástrahy moderného randenia

Ak máte v obľube romantické komédie, 8-dielny seriál Thank You, Next možno zaujme aj vás. Podľa webu The Cinemaholic sa dej točí okolo ženy menom Leyla Taylan. Leyla je úspešná právnička po tridsiatke, no pretĺka sa životom po tom, ako pred časom bolestivo stroskotal jej dlhodobý vzťah.

Opäť sa vrhá do randenia, no v modernej dobe je pre ňu španielskou dedinou. Pokúša sa preto naučiť nové pravidlá a osvojiť si rôzne taktiky, ktoré by jej mohli pomôcť nájsť toho pravého. Našťastie, má okolo seba skvelých priateľov, ktorí jej pomáhajú postaviť sa na nohy.

Nič nové pod slnkom

Leylu osloví človek, ktorého prominentný rozvod vzbudil veľkú pozornosť a ona je do neho vtiahnutá. Ako mladá právnička prechádza zložitým prípadom, čelí rozporu medzi svojimi ideálmi lásky a tým, aké sú reálne vzťahy, ktorých je svedkom vo svojom profesionálnom živote.

Diváci však zatiaľ zo seriálu nemajú práve najlepšie dojmy. Na ČSFD má v súčasnosti len slabých 55 %. Na IMDb má 5,6 hviezdičiek z 10. Podľa webu Decider je síce všetko v seriáli krásne, ľudia, budovy aj prostredie a dokonca aj hudba je dobrá. No v podstate vám jeho pozeranie nič nedá. Ničím sa nelíši od iných romantických komédií a už od začiatku vám bude jasné, o čo ide. Niektorí seriál prirovnávajú k pohodovej veci, ktorú si môžete pustiť počas žehlenia.