Nová superštúdia: Ak sa rozhodnete pre tento typ stravovania, znížite riziko chorôb, ktoré zabíjajú najviac Slovákov

Vo všeobecnosti sa zdá, že práve strava založená na rastlinnej strave, je tou najlepšou voľbou pre človeka. K tomuto záveru dospeli vedci po preskúmaní veľkého množstva štúdií, ktoré vznikli za viac ako 20 rokov.

Vedecký tím vedený lekárom Angelom Capodicim z univerzity v talianskej Bologni, starostlivo preštudoval množstvo publikovaných štúdií medzi rokmi 2000 až 2023 a zistil, že ľudia, ktorí sa stravujú vegetariánsky či vegánsky, majú tendenciu mať merateľné lepšie zdravotné výsledky v konkrétnych oblastiach, uvádza Science Alert.

Superštúdia

Neznamená to, že by ste mali automaticky vyradiť mäso zo svojej stravy, keďže stravovacie potreby jednotlivcov sa môžu výrazne líšiť. Avšak ukazuje to, že zmeny v stravovaní môžu byť významným nástrojom na zlepšenie zdravia.

Zastrešujúca recenzia publikovaná v časopise Plos One sa môže označiť za superštúdiu, lebo zhromažďuje a analyzuje dáta z predchádzajúcich štúdií a metaštúdií a tým sa môžu vedci pozrieť na rôzne oblasti a tie spájať dokopy.

Keďže strava sa dá relatívne jednoducho meniť, vedci sa chceli bližšie pozrieť na to, ako strava vplýva na riziká vzniku kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny. Práve tieto dve skupiny chorôb stoja za veľkým množstvom úmrtí po celom svete, Slovensko nevynímajúc.

Najlepšia diéta zo všetkých

A vedci zistili, že práve vegetariánska a vegánska strava je spojená s lepším zdravotným stavom pri týchto ochoreniach. Celkovo, strava založená na rastlinách je spojená s lepšou hladinou cholesterolu, správnou reguláciou hladín cukru v krvi, nižším BMI a menším počtom zápalov v porovnaní so skupinou ľudí, ktorú môžeme označiť ako „všežravci“. Hlavné ale je, že vegetariáni a vegáni majú nižšie riziko vzniku rakoviny a tiež srdcových chorôb.

Významnou súčasťou stravy vegetariánov a vegánov je tiež to, že okrem mäsa jedli menej spracovaných obilnín, menej pridaných tukov, menej sladkostí či kalorických nápojov. Zdá sa, že aj tí ľudia, ktorí sa nechcú vzdať mäsa, môžu ťažiť benefity práve z toho, že budú konzumovať menej vysoko spracovaných potravín a potraviny s veľkým podielom pridaného cukru a tuku.

Prechod na čisto rastlinnú stravu môže byť náročný a môže viesť k nedostatku niektorých vitamínov či minerálov. Preto je dobré k tomuto kroku pristupovať racionálne a zohľadniť potreby daného jedinca a prispôsobiť sa im.