Pripravte sa na pekelne horúce leto: Štyridsiatky nebudú nič nezvyčajné, máme však aj dobré správy

Ľudia na Slovensku si už na mimoriadne horúce letá zrejme zvykli a počasie bude tento rok pokračovať v nastolenom trende. Ako informuje iMeteo, leto bude v Európe veľmi horúce, čo potvrdili aj najnovšie modely.

Štyridsiatky nebudú nič nezvyčajné

Leto je už za rohom a tieto prognózy sa preto dajú považovať za pomerne presné. „Teploty sa budú v priemere počas všetkých troch letných mesiacov (jún, júl, august) pohybovať nad dlhodobým priemerom. Znamená to, že teploty vystúpia vyššie, než počas teplotne normálneho leta,“ píše iMeteo na základe prognóz európskych meteorologických spoločností.

Teploty budú podľa modelu ECMWF o 1 až 2 stupne nad priemerom, čiže teploty na Slovensku by mohli viackrát prekročiť hranicu +40 °C. Prognózy ale tiež hovoria, že s extrémnym suchom by sme sa u nás počas leta nemali stretnúť. Čo sa týka zrážok, počasie by malo byť priemerné. Predpovede však zatiaľ nemusia byť na 100 % presné a môžu nastať odchýlky.