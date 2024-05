Slovensko po samostatných nájazdoch prehralo s Lotyšskom, o štvrťfinále budeme musieť zabojovať v poslednom zápase so Švédskom

Zápas proti Lotyšsku mohol rozhodnúť o tom, či si Slovensko zaistí postup do štvrťfinále. Mimoriadne ťažký zápas vyústil až do samostatných nájazdov, v ktorých sa nám nepodarilo uspieť a zápas sme prehrali 2:3. O štvrťfinále rozhodne posledný zápas so Švédskom.

Úvod stretnutia začali naši hokejisti maximálne aktívne, už počas prvej minúty vyslali na lotyšskú bránku 4 strely. Jednoznačná prevaha pokračovala aj v ďalších minútach, avšak napriek viacerým sľubným príležitostiam sme gól nestrelili. Slováci nedokázali využiť ani 3 presilové hry, čo sa im vypomstilo, keď minútu pred koncom tretiny otvoril skóre duelu Freibergs.

Na začiatku druhej tretiny mohlo Lotyšsko zvýšiť stav zápasu, no Hlavaj skvele zakročil. Postupne sme opäť prebrali tempo zápasu my, o čom svedčila opäť strelecká prevaha. Do skvelej šance sa dostali po piatich minútach Cehlárik, avšak zoči-voči Gudlevskisovi nedokázal prehodiť puk ponad jeho betón. Druhá polovica druhej tretiny nám ale vôbec nevychádzala, Lotyši nám znepríjemňovali hru a našim hokejistom nešla kombinácia podľa predstáv. Lotyšsko prebralo iniciatívu, nás ale dokázal držať nad vodou Samuel Hlavaj a aj preto sme v prostrednej časti hry gól nevideli.

Poslednú tretinu sme začali skvele, Lotyšov sa nám podarilo zatlačiť v útočnom pásme na dlhší čas, čo využil Pospíšil a po dvoch minútach hry vyrovnal na 1:1. Po vyrovnávajúcom góle sa začalo hrať vo vysokom tempe z jednej strany na druhú, šance sme videli na oboch stranách — nás od inkasovania zachránila horná žrď Hlavajovej bránky. Necelé dve minúty pred koncom našiel Slafkovský pred bránkou Cehlárika a ten otočil zápas na našu stranu. 40 sekúnd po strelenom góle však Lotyšsko už s odvolaným brankárom vyrovnalo na 2:2, kedy sa strelou od modrej čiary presadil Cibulskis.

Do predĺženia sme nastúpili v oslabení, keďže Koch v posledných sekundách zápasu fauloval protihráča. Oslabenú hru sa nám našťastie podarilo prežiť bez inkasovaného gólu. Zápas napokon vyústil až do samostatných nájazdov, v ktorých sme nedokázali uspieť a prehrali sme 2:3.

Posledný zápas skupiny odohráme v utorok 21. mája o 20:20 hod. proti Švédsku.