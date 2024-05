Gól uvidíte skôr, než ostatní: Najväčší slovenský operátor zaradil špeciálny kanál s hokejom

Najmä pri sledovaní živých športových prenosov si to diváci uvedomujú najviac. V závislosti od poskytovateľa televízneho vysielania vidí každý skórovanie športovcov v iný čas. Je to v dôsledku oneskoreného signálu, ktorý sa do prijímačov šíri rôzne. Operátor Telekom ale teraz počas hokejových majstrovstiev zaradil medzi svoje programy lákavú novinku. Vďaka nej máte možnosť vidieť góly skôr, ako ostatní.

Telekom sa rozhodol počas práve prebiehajúceho hokejového šampionátu zaradiť pre časť svojich zákazníkov exkluzívnu novinku – špeciálny kanál s názvom Hokej na JOJ. Dostupný je od 10. mája, ale len pre vybraných klientov využívajúcich internetovú televíznu službu Magio TV cez internet, píše web Živé.sk.

Kanál s nižším oneskorením

Nový dočasný kanál Hokej na JOJ, ako jeho názov napovedá, vysiela len zápasy z hokejových majstrovstiev a ide o test v rámci internetovej verzie, čiže nie je dostupný pre satelitnú a ani IPTV verziu. V ponuke Magio TV cez internet kanál nájdete na 80. pozícii a oproti bežnej TV JOJ v službe ponúka oveľa nižšie oneskorenie. Vďaka tomu pri sledovaní priameho prenosu niektorého zo zápasov MS v hokeji tak majú diváci možnosť vidieť vysielaný obsah skôr.

V praxi to znamená, že pri tejto špeciálnej verzii kanála je oneskorenie na úrovni len pár sekúnd, pri internetovej TV (OTT) je oneskorenie desiatky sekúnd až minútu. Ak je signál odoberaný priamo zo štúdia, pri digitálnom vysielaní cez anténu (DVB-T), či klasickej káblovke (DVB-C) od operátora, je omeškanie asi len 2 až 3 sekundy, pripomína Živé.sk.

Testovací kanál Hokej na JOJ nie je možné pretáčať a ani program zastaviť. Na jeho bezproblémové fungovanie je potrebné stabilné pripojenie na internet.