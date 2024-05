Napokon to má byť inak: Podľa nových zistení je Robert Fico na tom takto, čaká na operáciu

Denník Plus jeden deň najprv informoval o tom, že stav Roberta Fica je veľmi vážny. Podľa najnovších informácií, ich dôverný zdroj hovorí, že je mimo ohrozenia života a čaká na operáciu. Niekde sa spomína, že je prevážaný do Banskej Bystrice a inde, že do Bratislavy.

Pôvodne sa spomínalo, že bol zasiahnutý do hrudníka a brucha, teraz sa spomína brucho a ruka.