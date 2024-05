Prejdete pár kilometrov, ušetríte desiatky eur: Porovnali sme ceny potravín a drogérie medzi Bratislavou a rakúskym Kittsee

Keď sme počas augusta minulého roka porovnávali ceny potravín a drogérie medzi Bratislavou a rakúskym Kittsee, výsledky nás úprimne prekvapili. Zistili sme, že pri nákupe esenciálnych tovarov by sa mesačné rozdiely v konečnej sume mohli pohybovať aj v desiatkach eur v prospech nášho západného suseda. Po niekoľkých mesiacoch sme sa teda vybrali do obchodov pozrieť opäť, takto to skončilo.

Kým oficiálne správy hovorili v apríli o tom, že ceny potravín išli dole a v posledných týždňoch sa značne spomalila aj inflácia, niektoré druhy tovarov opäť rástli. Ako informoval portál Trend, zdražovanie sa týkalo napríklad mäsa, rastlinných olejov či obilnín. Zároveň sa skloňoval aj návrh, podľa ktorého by sa mala na sladené nápoje uplatňovať nová daň. Tá v konečnom dôsledku môže niektoré výrobky predražiť aj o niekoľko desiatok percent.

V marci sa napríklad objavili správy, že za niektoré potraviny platíme až o 20 % viac ako v Českej republike, pričom hnutie Slovensko počas polročného hodnotenia vlády Roberta Fica uviedlo, že oproti Poľsku platíme viac dokonca o 39 %. Samotná problematika potravinovej cenotvorby je však oveľa zložitejšia, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Platí to najmä v prípade, ak jednotlivé ceny porovnávame so zahraničím.

Čo ovplyvňuje cenu potravín?

Pri všeobecnom zohľadnení ide o veľkosť trhu, výšku DPH, podporu potravinárskej výroby, kontrakty medzi výrobcami a predajcami, ale aj o cenu pohonných hmôt (pri dovážaných tovaroch, pozn. red.) či daňovo-odvodové zaťaženie práce. Ako uviedol Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, pozitívne na ceny potravín vie vplývať tiež sila domácej produkcie, ktorá sa v rámci V4 ukazuje najmä v Poľsku a Českej republike.

Ak sa teda pozrieme na Slovensko, do karát nám v súčasnosti nehrá žiadny zo zásadných faktorov. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou sadzbou dane z pridanej hodnoty, množstvo produktov dovážame, čo sa pri terajších cenách pohonných hmôt a energií značne odrazí na konečných obchodných maržách, pričom vplyv majú aj iné vonkajšie faktory ako počasie, zlá úroda, choroby či nepriaznivé geopolitické vzťahy.

Porovnanie cien medzi Slovenskom a Rakúskom

Ako každý bežný človek vie, jedna vec sú fakty uvádzané na papieri, druhá zase realita na regáloch v potravinách. My sme sa preto opäť rozhodli navštíviť rakúsku obec Kittsee, ktorá je od Bratislavy vzdialená iba pár minút jazdy autom. Prácu a domov tu pravidelne nachádza množstvo Slovákov a nás zaujímalo, akým spôsobom sa za pár mesiacov vyvinuli jednotlivé ceny elementárnej drogérie a potravín. Ceny sme porovnávali 13. mája 2024.

Ako pri predošlom porovnávaní, aj teraz sme navštívili rovnaké reťazce (Billa, dm drogerie) a porovnávali výlučne identické produkty, na ktoré sa neviazali akciové ceny. Oproti prvému článku sme sa rozhodli navštíviť navyše aj reťazec Lidl, ktorý na našom trhu patrí medzi najobľúbenejšie.

