Trumpovo odvážne vyjadrenie pred rokovaním: Vojnu na Ukrajine dokážem ukončiť, odkázal pochybovačom

Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval svojich oponentov a médiá za to, ako spravodajsky pokrývajú jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Tvrdí, že za šesť mesiacov sa mu podarilo vyriešiť šesť vojen a napriek tomu niekto pochybuje o jeho krokoch, pokiaľ ide o rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Informuje o tom TASR.
Trump v pondelok večer SELČ v Bielom dome privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a lídrov európskych krajín. Účasť potvrdili britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, talianska premiérka Georgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Trump počas svojej prezidentskej kampane opakovane sľuboval, že vojnu na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi napadlo Rusko, ukončí do 24 hodín od nástupu do funkcie. Odvtedy však opakovane priznal, že konflikt je zložitejší, než očakával.
Stretnutie s Putinom
V piatok sa na Aljaške stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obaja vyjadrili s výsledkami schôdzky spokojnosť a zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Podľa medializovaných informácií je však Trump po summite ochotný podporiť návrh Ruska, aby prevzalo plnú kontrolu nad ukrajinskou Luhanskou a Doneckou oblasťou a súčasne zastavilo bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
„Za šesť mesiacov som vyriešil šesť vojen, z toho jednu, ktorá mohla viesť k jadrovej katastrofe, a napriek tomu musím čítať a počúvať Wall Street Journal a mnohých iných, ktorí o tom celom nemajú ani šajnu, ako mi vysvetľujú, čo všetko robím zle v prípade tohto BRAJGLU medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý je vojnou Zaspatého Joea Bidena, a nie mojou,“ napísal Trump s odkazom na svojho predchodcu.
„Som tu len preto, aby som ju zastavil, nie aby som ju ďalej podnecoval. Ak by som bol prezidentom, nikdy by k nej nedošlo. Presne viem, čo robím, a nepotrebujem rady ľudí, ktorí sa týmito konfliktmi zaoberajú už roky a za ten čas nedokázali urobiť nič, aby ich zastavili… Ja to napriek všetkým týmto plytkým a veľmi žiarlivým kritikom dokážem – vždy to dokážem!!!“ pokračoval americký prezident na Truth Social.
V nasledujúcom príspevku potom napísal, že je absolútne presvedčený o tom, že ak by Rusko „zdvihlo ruky a povedalo: ‚Vzdávame sa, kapitulujeme, odovzdávame Ukrajine a veľkým Spojeným štátom americkým… Moskvu a Petrohrad a všetko v okruhu tisíc míľ okolo nich‘, tieto falošné médiá a ich partneri od demokratov by aj tak povedali, že to bol zlý a ponižujúci deň pre Donalda J. Trumpa, jeden z najhorších dní v histórii našej krajiny“.
Nahlásiť chybu v článku