Trumpovi dochádza trpezlivosť: Iránu vraj dochádza čas, vyhráža sa vojenským útokom

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Iránsky režim vyzval, aby pristúpil na dohodu.

Americký prezident Donald Trump v stredu opäť pohrozil Iránu vojenským útokom v prípade, že nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe.

Čas sa kráti, uviedol Trump na sieti Truth Social a vyzval Irán, aby pristúpil na dohodu. „K Iránu smeruje obrovská armáda. Pohybuje sa rýchlo, s veľkou silou, nadšením a odhodlaním,“ napísal Trump. Informuje o tom TASR.

Šéf Bieleho domu v príspevku pripomenul, že po jeho poslednom varovaní Iránu nasledoval vojenský úder. Odkazoval tým na americké bombardovanie trojice iránskych jadrových zariadení, ktorým sa USA v júni minulého roka jednorazovo zapojili do 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom. Deklarovaným cieľom tohto zásahu bolo zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takúto ambíciu opakovane popiera.

Rýchlo a násilne

Iránski predstavitelia by si podľa Trumpa mali urýchlene sadnúť za rokovací stôl s cieľom dosiahnuť „spravodlivú a vyváženú dohodu – BEZ JADROVÝCH ZBRANÍ -, ktorá bude výhodná pre všetky strany“.

„Čas sa kráti, je to naozaj veľmi dôležité! Ako som už raz povedal Iránu, DOHODNITE SA! Neurobili to a došlo k ‚Operácii Polnočné kladivo‘, rozsiahlemu zničeniu Iránu. Ďalší útok bude oveľa horší! Nedopustite, aby sa to opakovalo,“ uviedol Trump na Truth Social.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí niekoľko hodín predtým vyhlásil, že Irán nebude so Spojenými štátmi rokovať, pokiaľ sa mu vyhrážajú. Trump v posledných týždňoch nevylúčil vojenskú intervenciu v Iráne v reakcii na krvavé potlačenie protivládnych protestov, zároveň ale tvrdil, že Teherán vyjadril záujem o diplomatické riešenie napätia.

Washington však na Blízky východ v posledných dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť. „Je to väčšia flotila… ako tá, ktorá bola vyslaná do Venezuely. Rovnako ako vo Venezuele je pripravená, ochotná a schopná rýchlo splniť svoju misiu, v prípade potreby rýchlo a násilne,“ dodal Trump.

