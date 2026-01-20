Trumpov odkaz Európe: Spojené štáty musia Grónsko získať, lídri EÚ sa vzpierať príliš nebudú

Foto: SITA/AP

Donald Trump pokračuje v destabilizácii svetového poriadku.

Americký prezident Donald Trump od európskych lídrov neočakáva, že sa budú príliš vzpierať voči jeho zámeru získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Nemyslím si, že sa budú voči tomu príliš vzpierať. Musíme ho mať. Musia to mať za sebou,“ odpovedal Trump na otázku, čo plánuje povedať európskym lídrom, ktorí sa postavili proti jeho plánom v súvislosti s Grónskom.

Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.

Nástroj ekonomického nátlaku

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu avizoval, že ak sa zvýšenie amerických ciel voči niekoľkým európskym krajinám potvrdí, požiada o aktiváciu takzvaného nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý Európska únia doteraz nikdy nepoužila.

Foto: SITA/AP

Nástroj umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.

Lídri EÚ sa pre Trumpove hrozby zídu už vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli.

