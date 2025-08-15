Matúš Šutaj Eštok má od stretnutia Trumpa s Putinom jasné očakávania. Verí, že sa stane jedna vec

Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva od samitu amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina najmä rozumné postoje oboch lídrov.
„Verím, že to budú rozumné rokovania, že tak americká, ako aj ruská strana si uvedomuje nevyhnutnosť ukončenia tejto vojny a som osobne presvedčený o tom, že k tomuto malo už dôjsť dávno, pretože každý jeden deň trvania tohto konfliktu znamená stratené ľudské životy, tak na ukrajinskej, aj na ruskej strane a obrovské hospodárske škody,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
O čo ide?
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia.
Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Nahlásiť chybu v článku