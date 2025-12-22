Trump stále sníva o tom, že Grónsko bude patriť USA: Vymenoval kľúčového človeka, ten jeho nápad podporuje

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Dánsko si predvolá amerického veľvyslanca po správe o vymenovaní nového osobitného vyslanca USA pre Grónsko.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca Spojených štátov pre Grónsko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.

„Jeff chápe, aké dôležité je Grónsko pre našu národnú bezpečnosť, a bude dôrazne presadzovať záujmy našej krajiny v záujme bezpečnosti, ochrany a prežitia našich spojencov a aj celého sveta,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Landry podporuje nápad Trumpa

Trump po návrate do Bieleho domu viackrát vyhlásil, že Grónsko, autonómne územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku jasne odmietajú.

Landry pričlenenie Grónska ešte začiatkom roka podporil a v nedeľu uviedol, že mu „bude cťou slúžiť vám na tejto dobrovoľnej pozícii s cieľom dosiahnuť, aby bolo Grónsko súčasťou USA“.

Foto: Pexels

„Toto vymenovanie potvrdzuje pokračujúci americký záujem o Grónsko. Trváme však na tom, aby všetci – vrátane USA – prejavili rešpekt k územnej celistvosti Dánskeho kráľovstva,“ reagoval na Landryho vymenovanie dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen.

Hoci Spojené štáty a Grónsko si tento mesiac prisľúbili „vzájomný rešpekt“, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová uviedla, že vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku vyvolali medzi miestnymi obyvateľmi neistotu. Zdôraznila potrebu rozprávať sa otvorene.

„Naša krajina a Spojené štáty spolupracujú 80 rokov na základe spoločných záujmov. Je potreba obnoviť dôveru, aby sme mohli pokračovať v dobrej spolupráci,“ citoval Motzfeldtovú 8. decembra miestny denník Sermitsiaq.

Dánsko si ho predvolá

Dánsko si predvolá amerického veľvyslanca po správe o vymenovaní nového osobitného vyslanca USA pre Grónsko. Oznámil to v pondelok minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Dánsky minister Rasmussen označil toto vymenovanie za „absolútne neprijateľné“ a uviedol, že ministerstvo zahraničných vecí si predvolá amerického veľvyslanca, aby získalo vysvetlenie. „Pokiaľ máme v Dánsku kráľovstvo, ktoré pozostáva z Dánska, Faerských ostrovov a Grónska, nemôžeme akceptovať, že existujú ľudia, ktorí podkopávajú našu suverenitu,“ podotkol.

