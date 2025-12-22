Robert Fico sa korčuľoval v tuneli Višňové: Ľuďom zaprial pekné Vianoce. Prezradil, prečo sa dnes bude usmievať

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
Robert Fico zverejnil video z tunela Višňové, na kolieskových korčuliach prešiel celý úsek.

Premiér Robert Fico sa ešte pred oficiálnym otvorením tunela Višňové objavil priamo v jeho útrobách na kolieskových korčuliach. Z tunela zverejnil na svojom facebookovom profile krátke video, v ktorom vysvetlil, prečo sa rozhodol pre netradičné gesto len niekoľko hodín pred slávnostným príhovorom.

V popise videa uviedol: „Nechcel som si nechať ujsť túto príležitosť a prejsť sa celým tunelom na kolieskových korčuliach. Nebudem nič iné hovoriť, lebo budem za dve hodiny oficiálne rečniť.“

Premiér zanechal odkaz aj kritikom projektu

V statuse sa predseda vlády vyjadril aj k dlhoročnej výstavbe tunela a k jeho kritikom. „Tí, čo nikdy nič pre tento projekt neurobili alebo mu bránili (Radičovej vláda 2010 – 2012), dnes nadávajú a očierňujú, verzus tí, čo vedia, čo znamená doručiť takýto projekt do úspešného konca, a dnes majú úsmev na tvári. Ja sa pridávam k tým, ktorí sa dnes budú usmievať, pretože Slovákom tunel Višňové zlepší život – a to je základná misia práce politika.“

Otvoreniu tunela Višňové sme sa venovali aj v samostatnému článku, ktorý si môžete prečítať tu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro…

