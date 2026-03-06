Trump si po Venezuele a Iráne hľadá ďalší cieľ: Washington zvyšuje tlak na ďalší štát, situácia sa vyostruje

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Sankcie a nedostatok ropy prehlbujú krízu na Kube.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že po skončení vojenského konfliktu s Iránom by sa Spojené štáty mohli zamerať na Kubu, ktorá už čelí americkej energetickej blokáde.

„Chceme najprv vyriešiť a dokončiť tento problém, ale potom bude len otázkou času, kým sa vy a množstvo ďalších skvelých ľudí vrátite na Kubu,“ vyhlásil Trump na recepcii v Bielom dome. Obrátil sa pritom aj na ministra zahraničných vecí Marca Rubia, syna kubánskych prisťahovalcov, ktorý sa narodil v Miami na Floride.

Trump naznačil ďalší cieľ americkej politiky

„Robíte fantastickú prácu na mieste zvanom Kuba,“ povedal Trump. Spojené štáty uvalili na komunisticky riadený ostrov energetickú blokádu, ktorá výrazne znížila zásoby palív v krajine. Situácia sa vyostrila po tom, ako Washington zadržal venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého vláda patrila medzi hlavné zdroje ropy pre kubánsku ekonomiku.

Podľa dostupných údajov Kuba od 9. januára neimportovala žiadnu ropu, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety na ostrov a ešte viac prehĺbilo dlhodobú hospodársku krízu. Mnohí obyvatelia Kuby sa preto obávajú, že by krajina mohla byť ďalším cieľom americkej zahraničnej politiky po tom, ako Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán.

Sankcie a nedostatok palív zhoršujú situáciu v krajine

Pri úvodnej vlne útokov zahynul aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Trump aj Rubio sa v minulosti netajili tým, že podporujú politickú zmenu režimu v Havane. Washington zároveň v posledných rokoch výrazne sprísnil sankcie proti kubánskej vláde a snaží sa obmedziť dodávky ropy na ostrov aj prostredníctvom tlaku na tretie krajiny.

Foto: TASR/AP

Ekonomická situácia Kuby je v dôsledku nedostatku palív a prísnych sankcií čoraz zložitejšia, pričom krajina zápasí s výpadkami elektriny, obmedzeniami dopravy aj nedostatkom základných surovín.

