Trump niečo pošepkal Macronovi: Myslel si, že ho nikto nepočuje, no mikrofóny ho zachytili. Veta o Putinovi spôsobila ošiaľ

Včera sa v Bielom dome konala ostro sledovaná schôdzka, na ktorej americký prezident Donald Trump rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s ďalšími lídrami európskych krajín o mieri na Ukrajine. Ako sa však na takýchto stretnutiach stáva, vždy sa nájde niekto taký, kto si nedá pozor na jazyk.
Ruchové mikrofóny zachytili Donalda Trumpa tesne pred rokovaním, ako sa chváli francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že Vladimir Putin chce dohodu uzavrieť práve kvôli nemu. „Myslím, že on (Putin) chce uzavrieť dohodu kvôli mne, rozumieš tomu? Aj keď to znie šialene,“ pošepkal Macronovi Trump, informuje New York Post. Zrejme tým chcel naznačiť, že Putin ho vidí ako niekoho, kto by mierovú dohodu mohol sprostredkovať.
Bezpečnostné záruky a možné trojstranné rokovanie
Ruský prezident Vladimir Putin pritom podľa Trumpa súhlasil s tým, aby západné krajiny poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky. Európski spojenci by tak mohli poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky podobné mandátu kolektívnej obrany NATO ako súčasť prípadnej dohody o ukončení vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už vyše tri roky. Minimálne sa o tejto téme hovorí čoraz viac, hoci zatiaľ je to len ťažko predstaviteľné.
„Myslím si, že európske štáty ponesú veľkú časť bremena. Pomôžeme im a zabezpečíme, aby to bolo veľmi bezpečné,“ dodal americký prezident.
Emmanuel Macron následne navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa samitu o prímerí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Schôdzka by sa mala konať v nadväznosti na osobitné rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s jej prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Niekto musí urobiť krok. A tým niekým je prezident Putin,“ uviedol Wadephul
Nahlásiť chybu v článku