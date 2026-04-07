Trump má o Iráne jasno: Biely dom tvrdí, že jeho plán pozná len sám prezident, zaznelo ultimátum

Nina Malovcová
Útok na Irán
Biely dom odmieta, že viceprezident naznačil jadrový útok na Irán.

Americký prezident Donald Trump je jediný, kto pozná jeho plány týkajúce sa Iránu, uviedla v utorok hovorkyňa Bieleho domu. Prezidentský úrad krátko predtým na platforme X odmietol obvinenie, že viceprezident J. D. Vance naznačil, že USA plánujú na Irán zaútočiť jadrovými zbraňami.

Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. „Iránsky režim má čas do 20.00 h východoamerického času (streda 2.00 h SELČ), aby sa zhostil situácie a uzavrel dohodu so Spojenými štátmi,“ uviedla hovorkyňa Karoline Leavittová vo vyhlásení pre AFP. „Iba prezident vie, ako sa veci majú a čo urobí,“ dodala.

Biely dom reaguje na obvinenia

Biely dom chvíľu predtým v príspevku na X reagoval na obvinenia, že americký viceprezident vo svojom prejave v Maďarsku naznačil, že USA sú pripravené použiť aj jadrovú zbraň. Vance v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti uviedol, že americké sily disponujú prostriedkami, „ktoré sa zatiaľ nerozhodli použiť“, aby si vynútili ultimátum prezidenta Trumpa.

Účet Headquarters News, ktorý je podľa AFP spojený s bývalou viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou, na X následne uviedol, že tým naznačil použitie jadrových zbraní. Doslova nič, čo tu (Vance) povedal, to ‚nenaznačuje‘, vy absolútni šašovia,“ napísal Biely dom v reakcii na obvinenia.

Blízky východ sa pripravuje na vypršanie ultimáta

Kuvajt v reakcii na tieto vyhlásenia vyzval svojich obyvateľov, aby od polnoci miestneho času až do stredy rána nevychádzali von. Podľa hovorcu ministerstva vnútra ide o preventívne opatrenia. „Rezort vnútra informuje občanov a obyvateľov, že je nevyhnutné zostať doma a vyhnúť sa vychádzaniu von, pokiaľ to nie je absolútne naliehavé, a to od polnoci do 06.00 h ráno v stredu 8. apríla (miestneho času),“ uviedol rezort na platforme X.

Americké veľvyslanectvo v Manáme predtým nariadilo všetkým svojim vládnym zamestnancom v Bahrajne, aby sa ukryli. „Pokiaľ je to možné, zostaňte v bezpečnej budove a držte sa ďalej od okien… Odporúčame všetkým Američanom v Bahrajne, aby urobili to isté až do ďalšieho oznámenia,“ dodalo veľvyslanectvo.

Bahrajn tiež oznámil, že prevádzka v hlavnom prístave krajiny bude približne v rovnakom čase pozastavená. Sky News dodáva, že Nemecko a Holandsko vyzvali svojich obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v Spojených arabských emirátoch, aby krajinu opustili, ak tak môžu urobiť.

