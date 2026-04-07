Trump má o Iráne jasno: Biely dom tvrdí, že jeho plán pozná len sám prezident, zaznelo ultimátum

Americký prezident Donald Trump je jediný, kto pozná jeho plány týkajúce sa Iránu, uviedla v utorok hovorkyňa Bieleho domu. Prezidentský úrad krátko predtým na platforme X odmietol obvinenie, že viceprezident J. D. Vance naznačil, že USA plánujú na Irán zaútočiť jadrovými zbraňami.
Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. „Iránsky režim má čas do 20.00 h východoamerického času (streda 2.00 h SELČ), aby sa zhostil situácie a uzavrel dohodu so Spojenými štátmi,“ uviedla hovorkyňa Karoline Leavittová vo vyhlásení pre AFP. „Iba prezident vie, ako sa veci majú a čo urobí,“ dodala.
Biely dom reaguje na obvinenia
Biely dom chvíľu predtým v príspevku na X reagoval na obvinenia, že americký viceprezident vo svojom prejave v Maďarsku naznačil, že USA sú pripravené použiť aj jadrovú zbraň. Vance v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti uviedol, že americké sily disponujú prostriedkami, „ktoré sa zatiaľ nerozhodli použiť“, aby si vynútili ultimátum prezidenta Trumpa.
Účet Headquarters News, ktorý je podľa AFP spojený s bývalou viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou, na X následne uviedol, že tým naznačil použitie jadrových zbraní. „Doslova nič, čo tu (Vance) povedal, to ‚nenaznačuje‘, vy absolútni šašovia,“ napísal Biely dom v reakcii na obvinenia.
Blízky východ sa pripravuje na vypršanie ultimáta
Kuvajt v reakcii na tieto vyhlásenia vyzval svojich obyvateľov, aby od polnoci miestneho času až do stredy rána nevychádzali von. Podľa hovorcu ministerstva vnútra ide o preventívne opatrenia. „Rezort vnútra informuje občanov a obyvateľov, že je nevyhnutné zostať doma a vyhnúť sa vychádzaniu von, pokiaľ to nie je absolútne naliehavé, a to od polnoci do 06.00 h ráno v stredu 8. apríla (miestneho času),“ uviedol rezort na platforme X.
Americké veľvyslanectvo v Manáme predtým nariadilo všetkým svojim vládnym zamestnancom v Bahrajne, aby sa ukryli. „Pokiaľ je to možné, zostaňte v bezpečnej budove a držte sa ďalej od okien… Odporúčame všetkým Američanom v Bahrajne, aby urobili to isté až do ďalšieho oznámenia,“ dodalo veľvyslanectvo.
Bahrajn tiež oznámil, že prevádzka v hlavnom prístave krajiny bude približne v rovnakom čase pozastavená. Sky News dodáva, že Nemecko a Holandsko vyzvali svojich obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v Spojených arabských emirátoch, aby krajinu opustili, ak tak môžu urobiť.
