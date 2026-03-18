Trump je rozčarovaný z NATO: Spojenci ho vojensky nepodporujú, Dmitrijev navrhuje tvrdé sankcie

Nina Malovcová
TASR
Rusko navrhuje sankcie voči spojencom USA.

Podľa Kirilla Dmitrijeva, osobitného vyslanca ruského prezidenta Vladimira Putina pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu, spojenci zo Severoatlantickej aliancie poskytujú vojenskú podporu Ukrajine, ktorá nie je členom NATO, ale nerobia to isté vo vzťahu k Spojeným štátom.

Navrhol preto, aby USA voči týmto členským štátom NATO uvalili sankcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS. „Spojenci z NATO podporujú Ukrajinu, ale nie USA,“ napísal Dmitrijev v angličtine na sociálnej sieti X. Týmito slovami podľa TASS komentoval príspevok na oficiálnom účte Aliancie, v ktorom sa uvádza, že NATO bude naďalej podporovať Ukrajinu poskytovaním zbraní a vojenskej techniky vrátane systémov protivzdušnej obrany.

Kritika NATO a návrhy voči EÚ

Dmitrijev už predtým poukázal na to, že americký prezident Donald Trump je rozčarovaný z členských krajín Severoatlantickej aliancie a nezabudne im nedostatočnú podporu v otázke odblokovania Hormuzského prielivu.  Šéf Ruského fondu priamych investícií ďalej navrhol, aby Spojené štáty zrušili sankcie proti Rusku s cieľom podporiť globálne trhy a, naopak, zaviedli obmedzenia voči Európskej únii a Spojenému kráľovstvu.

„Možno by mali USA uvaliť sankcie na Spojené kráľovstvo a EÚ za nedostatok reciprocity a ničenie západnej civilizácie prostredníctvom imigrácie – a zrušiť sankcie voči Rusku, aby podporili globálne energetické trhy?“ položil si Dmitrijev otázku na sieti X.

Vojna na Blízkom východe mení situáciu

Ukrajina bude v dôsledku vojny na Blízkom východe čeliť nedostatku rakiet, ktoré používa v boji proti Rusku. V rozhovore pre stanicu BBC zverejnenom v stredu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR. Zelenskyj potvrdil, že má „veľmi zlý pocit“ z vplyvu konfliktu na Blízkom východe na vojnu na Ukrajine. Rokovania o mieri sa v dôsledku týchto bojov „neustále odkladajú“.

Konflikt 28. februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán a Teherán v odvetnej reakcii pravidelne útočí aj na iné krajiny v regióne. „Pre Putina je dlhá vojna v Iráne plusom,“ konštatoval Zelenskyj. „Okrem (vysokých) cien energií to znamená vyčerpanie amerických rezerv a vyčerpanie výrobcov protivzdušnej obrany. Takže my (Ukrajina) čelíme vyčerpaniu zdrojov,“ ozrejmil a zdôraznil predovšetkým nedostatok rakiet Patriot.

„Amerika vyrába 60 – 65 rakiet mesačne. Predstavte si, 65 rakiet mesačne je asi 700 – 800 rakiet každý rok… A v prvý deň vojny na Blízkom východe bolo použitých 803 rakiet,“ vysvetlil Zelenskyj. Ukrajinský líder uviedol, že americký prezident Donald Trump nestojí vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou na žiadnej strane. Hoci podľa jeho slov Trump Putina nechce „dráždiť“, je v jeho záujme túto vojnu ukončiť.

Stretnutie v Londýne a apel na podporu Ukrajiny

Šéfa Bieleho domu a britského premiéra Keira Starmera Zelenskyj zároveň vyzval, aby našli spoločnú reč. Reagoval tak na opakovanú kritiku Starmera zo strany prezidenta USA, ktorý ho obviňoval z nedostatočnej podpory Washingtonu vo vojne s Iránom.

Zelenskyj sa so Starmerom stretol v utorok v rámci svojho turné po európskych hlavných mestách. „Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme si jasne uvedomili, že pozornosť sa musí naďalej sústrediť na Ukrajinu,“ povedal britský premiér počas ich stretnutia.

V rámci návštevy v Londýne vystúpil ukrajinský líder aj pred britskými poslancami v parlamente. „Režimy v Rusku a Iráne sú bratia v nenávisti, a preto sú aj bratia v zbraniach… A my chceme, aby režimy postavené na nenávisti nikdy, nikdy v ničom nezvíťazili. A nechceme, aby žiadny takýto režim ohrozoval Európu alebo našich partnerov,“ vyhlásil Zelenskyj v prejave.

