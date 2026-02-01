Trh práce sa mení: Ak chcete dobre zarábať, pozrite si, na čom dnes záleží

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Najperspektívnejšie pozície podľa analytika kombinujú analytické aj komunikačné zručnosti.

Trh práce sa mení, vplýva na neho umelá inteligencia, automatizácia či robotizácia. Tieto faktory menia nielen štruktúru pracovných miest, ale aj ich obsah. Na vzostupe sú sociálne zručnosti. Zhodnotil to v minulotýždňovom prehľade analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

„Zatiaľ čo isté úlohy môžu byť nahradené modernými technológiami, unikátnymi sa stávajú sociálne zručnosti – schopnosť pochopenia výsledkov, ich zrozumiteľná interpretácia a vyvodenie implikácii. Aj dáta ukazujú, že zamestnancom s kombináciou sociálnych a kvantitatívnych zručností už dnes rastú mzdy rýchlejšie,“ priblížil analytik.

Podľa Horňáka trh práce v súčasnosti prechádza zmenami, ktoré sú výsledkom súbehu technologických a demografických síl. Mení to podľa neho štruktúru zamestnanosti i povahu samotnej práce.

Robotizácia a umelá inteligencia mení trh práce

„Jedným z kľúčových trendov je robotizácia, ktorá prináša automatizáciu rutinných činností, čím sa oslabuje dopyt po pracovných miestach, ktoré sú založené na opakujúcich sa úlohách. Druhým z technologických trendov je umelá inteligencia, ktorá už dokáže nahrádzať aj sofistikovanejšie úlohy, často s vysokou jazykovou, technickou či matematickou úrovňou. Na druhej strane nejde o čisté znižovanie zamestnanosti, keďže v dôsledku nich vznikajú aj nové pracovné pozície, ktoré sú však štrukturálne iné,“ vysvetlil analytik.

Ilustračná foto: Unsplash

Doplnil, že zatiaľ čo zanikajú miesta skôr s nízkymi požiadavkami na kvalifikáciu či tie, ktoré sú založené na jasných pravidlách, vzorcoch či typických postupoch, nové pracovné pozície majú vyššie nároky na adaptabilitu, analytické myslenie, hľadanie súvislostí či schopnosť pracovať s komplexnými systémami.

Umelá inteligencia tiež mení rebríček zručností. Horňák spresnil, že zatiaľ čo v minulosti boli technické a kvantitatívne schopnosti kľúčové, v súčasnosti čoraz viac fungujú ako jedna zo súčasti spoločného balíka.

„Konkurenčnú výhodu totiž získavajú tí zamestnanci, ktorí dokážu technológie využívať, interpretovať ich výstupy a prepájať ich aj s rozhodovaním. To posilňuje význam sociálnych, komunikačných a manažérskych zručností, ako aj schopnosti kontinuálneho učenia sa,“ doplnil.

Starnutie populácie a úbytok pracovnej sily

