Tretia otázka ťa poriadne potrápi: Hubársky kvíz pre majstrov zvládne len každý druhý Slovák, patríš k nim aj ty?

Občas stačí chvíľkové zaváhanie alebo malá chyba a zaplatíte za ňu zdravotnými komplikáciami, či dokonca aj životom. Ale každý skúsený hubár dobre vie, že chuť vlastnoručne nazbieraných hríbov vo vianočnej kapustnici za to všetko naozaj stojí.
Existuje pritom jediné pravidlo, ako zbierať huby bezpečne: neberte do ruky to, čo nepoznáte. Práve táto hubárska mantra vás ochráni na každej výprave za chutným doplnkom do omelety.
Dnes vás do tohto sveta zavedieme z pohodlia vášho domova, ale vedzte, že hračka to nebude. Správnu odpoveď na všetky otázky uhádne len hubár majster, ktorý pozná les lepšie než vlastný dom. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
