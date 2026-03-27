Čo teraz? Na post ústavného sudcu sa neprihlásil žiaden kandidát. Termín bol do piatka

Na post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa neprihlásil žiaden kandidát. Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Miroslav Čellár (Hlas-SD).
Navrhovať uchádzačov o tento post bolo možné do piatka. Parlament mal následne voliť kandidátov na ústavného sudcu, z ktorých sudcu menuje hlava štátu. Voľba bola vyhlásená, pretože 10. júla uplynie funkčné obdobie ústavnej sudkyne Jany Baricovej.
Čo bude ďalej?
Zákon hovorí, že sudca ústavného súdu ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým sudcom ústavného súdu. Baricová by teda mala vo funkcii ostať, kým nebude známe meno jej nástupcu. Na ÚS zároveň už dnes chýba jeden sudca po tom, čo sa v septembri 2023 funkcie ústavnej sudkyne vzdala Jana Laššáková.
Ústavný súd má tvoriť 13 sudcov, aktuálne je teda vyše dvoch rokov zložený z 12. Parlamentu sa doposiaľ nepodarilo zvoliť nástupcu Laššákovej. Poslanci už volili viackrát, do volieb sa prihlasovali uchádzači opakovane, no zatiaľ nezískal žiaden z nich potrebný počet hlasov.
Podľa Čellára prišlo po prvý raz k situácii, keď neprišiel do parlamentu žiaden návrh na kandidáta na sudcu ÚS. Nevie o tom, že by v koalícii už došlo k dohode na mene kandidáta.
Voľba bola v tomto prípade vyhlásená na nástupcu Baricovej. Kedy sa parlament opäť pokúsi voliť sudcu na uvoľnené miesto po Laššákovej, nie je známe. „Novú voľbu vyhlásim v momente, keď bude v rámci koalície existovať jasná politická dohoda na menách kandidátov,“ povedal pred časom pre TASR šéf NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Opakovanie dopredu neúspešnej voľby, ak nie je zhoda na kandidátoch, znižuje podľa neho dôstojnosť celého procesu aj samotnej inštitúcie.
Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu sudcov, z nich si vyberá prezident SR, ktorý ústavného sudcu vymenúva.
