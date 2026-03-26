Fico má problém: Premiéra začala vyšetrovať polícia za vlastizradu. Na krku má trestné oznámenie

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) pred mesiacom podala na predsedu vlády Roberta Fica pre rozhodnutie o vypnutí núdzových dodávok elektriny pre Ukrajinu trestné oznámenia týkajúce sa podozrení na viaceré protiprávne skutky.
Ako liberáli informovali ešte 24. februára na brífingu, podozrenia sa týkajú možného zneužitia právomoci verejného činiteľa, vlastizrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a tiež teroristického útoku. Podľa SaS by sa na celú vec mala pozrieť Generálna prokuratúra SR.
Veci sa dali do pohybu
O mesiac neskôr sa veci dali do pohybu a šéf SaS Branislav Gröhling oznámil, že Fica začala vyšetrovať polícia. „Pred mesiacom som podal na Fica trestné oznámenie za vlastizradu a ďalšie trestné činy. K tomuto trestnému oznámeniu sa okrem mojich kolegov zo SaS pridalo viac ako 13 000 ľudí, išlo tak o najväčšie trestné oznámenie v histórii,“ upresnil Gröhling na sociálnej sieti.
„Trestné oznámenie išlo z generálnej na krajskú prokuratúru a teraz na políciu. Som presvedčený, že Robert Fico je podozrivý zo závažných trestných činov, preto oceňujem, že tak prokuratúra ako aj polícia v tejto veci konajú a nezamietli ju pod koberec,“ dodal.
Premiér Robert Fico vo februári nariadil zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Podľa predsedu vlády SR išlo o prvé recipročné opatrenie v reakcii na zastavenie tranzitu ropy na Slovensko.
