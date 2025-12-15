Transakčná daň končí, nie však pre všetkých: Od nového roku si veľa ľudí vydýchne, banky majú na výber

Foto: Image by freepik / TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Od 1. januára 2026 sa ruší transakčná daň, firiem sa to však netýka.

Novelou zákona o dani z finančných transakcií (ZDFT) došlo k zrušeniu povinnosti platenia dane z finančných transakcií (DFT) u fyzických osôb (FO) – podnikateľov s účinnosťou od 1. januára 2026.

Títo daňovníci budú poslednýkrát platiť DFT za december 2025, pričom niektoré banky vyberú daň v decembri 2025 a iné banky môžu vybrať túto daň až v januári 2026. Informoval o tom Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.

Postup je na konkrétnych bankách

Zdôraznil, že od 1. januára 2026 ZDFT existenciu transakčného účtu u FO – podnikateľa neupravuje, ani nelimituje. Banka (platiteľ dane) je povinná vypočítať daň, vybrať ju od daňovníka a odviesť takto vybratú daň za december 2025 najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, teda do konca januára 2026. V rovnakej lehote je banka povinná predložiť aj oznámenie o výške dane.

Upozornil, že konkrétny postup bánk pri vybratí dane môže byť rozdielny. K vybratiu dane môže dôjsť v čase realizácie transakcie, v určitých intervaloch alebo vyrovnanie dane prebehne iným spôsobom v rámci zmluvného vzťahu medzi bankou a daňovníkom. Tento postup ZDFT neupravuje.

Upozorňujeme, že podmienky vedenia účtu a poplatky si fyzická osoba – podnikateľ overí vo svojej banke,“ dodal Kováč.

