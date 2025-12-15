Keď začala streľba, pil kávu. Hrdina, ktorý spacifikoval strelca, zrejme zachránil desiatky životov

Foto: Instagram/chrisminnsmp

Nina Malovcová
TASR
Riskoval vlastný život a odzbrojil strelca, premiér navštívil hrdinu z pláže Bondi.

Predseda vlády austrálskeho štátu Nový Južný Wales Chris Minns v pondelok navštívil muža, ktorý v nedeľu odzbrojil jedného z páchateľov streľby na pláži Bondi v Sydney. Muž bol hospitalizovaný so strelným zranením. Premiér o tom informoval v príspevku na sieti X, píše TASR.

Štyridsaťtriročný Ahmed al Ahmed bol na sociálnych sieťach identifikovaný ako okoloidúci, ktorý sa skryl za zaparkovanými autami, potom zaútočil na jedného zo strelcov zozadu, vytrhol mu zbraň, otočil ju proti nemu a prinútil ho ustúpiť. Počas útoku bol pritom Ahmed niekoľkokrát postrelený a musel sa podrobiť operácii.

Premiér hovorí o skutočnom hrdinovi

„Ahmed je skutočný hrdina,“ napísal v pondelok na Facebooku premiér Minns, ktorý ho v nemocnici navštívil. Ocenil pritom, že statočnosť tohto muža, pôvodom z Pakistanu, nepochybne zachránila nespočetné množstvo životov, keď odzbrojil teroristu s veľkým osobným rizikom. „Niet pochýb o tom, že bez Ahmedovej nezištnej odvahy by bolo stratených oveľa viac životov,“ dodal premiér.

Agentúra Reuters informovala, že pre Ahmeda na jeho zotavenie bola zriadená finančná zbierka, v ktorej sa za pár hodín vyzbieralo vyše milióna austrálskych dolárov (565 755 eur). Najväčším darcom bol miliardár, manažér hedgeového fondu Bill Ackman, ktorý prispel sumou 99 999 austrálskych dolárov (56 574 eur).

Ľudia mu nosia kvety a odkazy

Pred nemocnicou St George na sydneyskom predmestí Kogarah, kde sa Ahmed lieči, ľudia nosia kvety a pohľadnice, aby mu takto prejavili svoju vďaku a podporu. Ahmedov otec v rozhovore pre štátnu televíziu ABC News uviedol, že jeho syn slúžil v polícii a „cíti povolanie brániť ľudí“.

Streľba si vyžiadala 16 obetí

Streľba na pláži Bondi si vyžiadala 16 obetí na životoch vrátane jedného z dvojice útočníkov, oznámili austrálske orgány. Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. V nemocnici zostáva 40 ľudí.

Foto: SITA/AP

Incident sa na pláži Bondi odohral v nedeľu okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.

Útočníkmi boli otec a syn

Útočníkmi boli otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Polícia potvrdila, že 50-ročný útočník mal povolenie na držanie šiestich strelných zbraní. Streľbu vyšetrujú ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac