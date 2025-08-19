Tragický deň v Ružinove: Deti na následky požiaru v byte zomreli

Na mieste sa nachádzajú aj policajti a hasiči.

Dve maloleté osoby sa po požiari bytu v bratislavskej mestskej časti Ružinov nepodarilo oživiť. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

„Operačné stredisko ZZS SR vyslalo k požiaru bytu v Ružinove dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Podľa prvotných informácií záchranári na mieste ošetrujú dve dospelé osoby. Dve maloleté osoby sa už nepodarilo oživiť,“ uviedli záchranári.

Asistujú aj dobrovoľní hasiči

Na mieste podľa bratislavského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru zasahuje 25 príslušníkov s deviatimi kusmi techniky. Asistujú im pritom dobrovoľní hasiči z Ružinova. „Dnes 19. augusta 2025 bol krátko pred 13.00 h nahlásený požiar bytu na Hrachovej ulici v Bratislave. Hasiči momentálne pracujú na likvidácii požiaru a evakuácii osôb z bytov v bytovom dome,“ uviedlo.

„Hliadky Policajného zboru aktuálne vykonávajú potrebné úkony na mieste požiaru bytového domu, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov,“ uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. „Bližšie informácie poskytneme, len čo to situácia umožní,“ uzavrel.

Mal len 30 rokov: Poslanec si siahol na život priamo v parlamente. V Helsinkách zasahujú…

