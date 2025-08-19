Mal len 30 rokov: Poslanec si siahol na život priamo v parlamente. V Helsinkách zasahujú všetky zložky

Nina Malovcová
V budove parlamentu v Helsinkách našli mŕtveho poslanca.

Fínsko zasiahla nečakaná správa o smrti poslanca Eemeliho Peltonena zo Sociálnodemokratickej strany (SDP). Mal iba 30 rokov a podľa informácií denníka Iltalehti si siahol na život. Parlamentná bezpečnosť vedená Aarom Toivonenom pre televíziu Yle túto informáciu nepoprela.

Krátko po jedenástej hodine predpoludním prijala polícia hlásenie od záchrannej služby. Ako píše denník Iltalehti, na miesto dorazili viaceré hliadky, sanitky a aj obrnené vozidlo. Polícia zdôraznila, že vozidlo nebolo privolané špeciálne k incidentu, ale nachádzalo sa v blízkosti.

Vyšetrovatelia vylúčili cudzie zavinenie a potvrdili, že nejde o trestný čin, informuje Iltalehti. Očitý svedok Jussi Seppälä, ktorý pracuje v okolí parlamentu, opísal pre Yle, že pred budovou videl množstvo policajných áut a sanitiek.

Zdravotné komplikácie a práceneschopnosť

Začiatkom júna Peltonen oznámil, že odchádza na PNku. Pre denník Keski-Uusimaa minulý týždeň uviedol, že si ju musí predĺžiť, no podrobnosti si nechal pre seba. Na sociálnych sieťach sa však priznal, že sa lieči s vážnymi problémami obličiek.

Po pobyte v nemocnici sa jeho stav skomplikoval bakteriálnou infekciou, pre ktorú mu nasadili intravenóznu antibiotickú liečbu. Aj keď bol následne prepustený domov, sám napísal, že leto plánuje stráviť v pokoji a sústrediť sa na zotavenie.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
