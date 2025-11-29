Tragické ráno na východe Slovenska: Auto zrazilo dvoch ľudí, ich zranenia boli nezlučiteľné so životom

Pri dopravnej nehode blízko Veľkej Idy prišli v sobotu skoro ráno o život dvaja chodci. V oblasti zasahuje viacero policajných hliadok z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečnosti. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
K tragickej zrážke osobného auta s chodcami došlo na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza polícia.
Prebieha objasňovanie nehody
Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody. Polícia verejnosť žiada, aby rešpektovala pokyny jej príslušníkov a nešírila neoverené informácie.
