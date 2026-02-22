Nové informácie o udalosti vo Fiľakove: Polícia zistila viac o páde dvoch osôb z okna, majú vážne zranenia

Aktuálna správa
TASR
Tomáš Čapák
Osoby, ktoré vo Fiľakove vypadli z okna, boli opité a pod vplyvom drog.

Dve osoby, žena vo veku 28 rokov a 18-ročný muž, ktoré v sobotu (21. 2.) večer vo Fiľakove vypadli z okna bytu na druhom poschodí, boli pod vplyvom alkoholu a drog. Informovala o tom v nedeľu banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že v súvislosti s touto udalosťou zistila nové skutočnosti.

„Z odobratého biologického materiálu bola u oboch zistená prítomnosť alkoholu. Žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž tri promile alkoholu. U oboch bola tiež potvrdená prítomnosť omamných a psychotropných látok, konkrétne metamfetamínu a tetrahydrokanabinolu,“ uviedla polícia.

Obidve osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Podľa predbežných informácií ide o vážne zranenia, ktoré si vyžiadali ich hospitalizáciu.

„V súvislosti s udalosťou je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti, za ktorých k spomínanej udalosti došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.

