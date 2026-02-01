Tragická správa: Pri požiari sauny v plameňoch zahynulo päť mladých ľudí

Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu.
TASR správu prevzala od agentúry DPA.
Pri požiari zahynulo päť ľudí
Plamene sa podľa ministerstva pre mimoriadne situácie šírili na ploche približne 70 štvorcových metrov.
Tragedy in Russia’s Kemerovo region: five teenagers have died after a fire broke out in a sauna during a birthday gathering. Preliminary reports point to a short circuit. One girl managed to escape. A criminal case has been opened as firefighters continue work at the scene. pic.twitter.com/KhN3i5AF90
— Brian McDonald (@27khv) January 31, 2026
Agentúra DPA uvádza, že dôvodom podobných smrteľných nehôd býva často nedodržiavanie základných bezpečnostných predpisov.
