Tragická nehoda v Poprade: Ženu zrazil autobus, išla mimo priechodu, bol tam zákaz. Už jej nevedeli pomôcť

Foto: Polícia SR- Prešovský kraj

Lucia Mužlová
TASR
Žena zomrela.

Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tragická nehoda sa stala v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách v blízkosti Ulice J. Wolkera.

„Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila chodkyňa mimo priechodu pre chodcov. Úsek bol riadne vyznačený dopravnou značkou ‚zákaz vstupu chodcov‘. Žiaľ, v neskorých nočných hodinách svojim ťažkým zraneniam 57-ročná žena podľahla,“ uviedla polícia.

Dodala, že 71-ročného vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.

