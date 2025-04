Tragédia za tragédiou v Dunaji, k vašim službám: Zdá sa, že tejto postave hrozí viac, než sa diváci obávali

Diváci Dunaja, k vašim službám si ani na moment nevydýchnu. Obzvlášť to platí pri rodine Kučerovcov, ktorí si zažívajú ranu za ranou. Nie je to tak dávno, čo prišli o syna, potom ich Júlia podviedla s falošným vnukom a neskôr prišli aj o svoje živobytie a museli si hľadať novú prácu.

Začiatkom predošlej série azda najviac z nich trpela Edita. Tá sa stále vyrovnávala s Petrovou smrťou a do toho sa na povrch začali vyplavovať tajomstvá z minulosti. Navyše bola vždy zvyknutá na to, že je vysoko postavená a vážená osoba. To sa však rýchlo zmenilo, keď prišla o Dunaj a všetci sa dozvedeli, že Peter pomáhal odboju. Teraz sa pre zmenu komplikuje osud Ireny.

Tragédia za tragédiou

Irena Bočkay to túto sériu vôbec nemá ľahké. Už v minulej sérii jej osud neprial, keďže vždy dávala srdce aj dušu do spravovania Dunaja a od začiatku to bola ona, ktorá mala zo súrodencov najväčšieho obchodného ducha. Možno by sa dalo dokonca tvrdiť, že ju strata Dunaja mrzela rovnako ako Holubca. Druhú šancu na podnikanie dostala vďaka kameňolomu. Rýchlo sa však jej priority zmenili, keď začalo ísť Imrichovi o život.

Keď Imricha odviedli, nemohla tomu uveriť. Zo všetkých síl sa ho snažila získať späť, hoci jej riskovanie neskôr zastavila rodina, pripomínajúc, že ich deti nemôžu prísť o oboch rodičov. Irena sa tak obrátila na kone, aby si prevetrala hlavu. To však nebol dobrý nápad.

Zdá sa však, že pád z koňa a podobný osud, aký postihol jej brata Leopolda, nebude Ireninou poslednou tragédiou. Popis k ôsmej epizóde, ako uvádza portál ČSFD, totiž prezrádza, že Irenin život sa nekazí len v súkromí. Stojí v ňom: „V kameňolome dôjde k tragédii, ktorá bude mať ďalekosiahle dôsledky.“ Irena sa tak opäť bude musieť pripraviť na najhoršie a ani na moment si jej postava nevydýchne.