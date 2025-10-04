Tragédia vo volebnej miestnosti v Prahe: Muž odvolil a potom vyskočil z okna na piatom poschodí

Pražskí policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v sobotu o zhruba pol druhej popoludní. Muž v Prahe prišiel na základnú školu, kde práve prebiehali voľby. Nakoniec podľa polície spáchal samovraždu.
„Údajne prišiel voliť. Potom prišiel na piate poschodie a vyskočil,“ povedal pre portál iDNES.cz policajný hovorca Jan Daněk. „Pád bohužiaľ neprežil, a to aj napriek poskytnutej prvej pomoci,“ dodal hovorca polície. Prípad podľa neho vyšetrujú ako samovraždu.
Polícia riešila aj iné udalosti
Česká polícia počas volieb, ktoré sa v krajine konali v piatok a sobotu, riešila aj ďalšie udalosti. Okrem iného predsedu volebnej komisie, ktorý mal 2,5 promile alkoholu v dychu či sovietsku vlajku na budove hasičov. Policajti riešili aj krádež českej štátnej vlajky alebo udalosť, keď vstup do volebnej miestnosti blokoval voľne pobehujúci pes.
