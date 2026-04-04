Tragédia v Žiline: Požiar v hoteli si vyžiadal život muža, okolnosti sú znepokojujúce

Tragické následky mal sobotňajší ranný požiar v jednom z hotelov v Žiline. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, na následky intoxikácie splodinami horenia zomrel 56-ročný muž.
Požiar vypukol v hotelovej izbe na štvrtom poschodí. „V izbe sa nachádzala jedna osoba, ktorá sa nadýchala splodín horenia. Päťdesiatšesťročnému mužovi bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, avšak zraneniam nakoniec podľahol,“ uviedla Kocková.
Evakuovali 39 osôb
Doplnila, že počas požiaru bolo evakuovaných 39 osôb. Na miesto požiaru sa dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý predbežne nevylúčil cudzie zavinenie. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiline začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Presné okolnosti ako aj príčina požiaru sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, požiar v hoteli na Bernolákovej ulici bol ohlásený krátko pred pol siedmou a zasahovalo 11 žilinských hasičov so štyrmi kusmi techniky.
Príčinou mala byť nedbalosť
„Hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch otvorili dvere na izbe zasiahnutej požiarom a osobu v evakuačnej maske evakuovali do bezpečnostného priestoru. Tam začali s poskytovaním kardiopulmonálnej resuscitácie. Pokračovala v nej posádka rýchlej lekárskej pomoci, ale osobu sa nepodarilo zachrániť,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Hasiči požiar zlikvidovali dvoma C prúdmi. „Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je nedbalosť. Výška škody bola majiteľom predbežne vyčíslená na 10 000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.
Prvotné informácie hovoria o tom, že požiar vznikol z cigarety, ktorú muž fajčil priamo v izbe na posteli.
