Tragédia v Ternopili sa prehlbuje: Nezvestných je 22 ľudí, zvýšil sa aj počet obetí. V teréne pracujú stovky záchranárov

Po ruskom útoku na ukrajinské mesto Ternopiľ z noci na stredu je naďalej nezvestných 22 ľudí, oznámil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Počet obetí stúpol na 26. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X.
„Naši záchranári celú noc pracovali v Ternopili, pátracie a záchranné akcie pokračujú. Nezvestných je 22 ľudí pokračuje úsilie o ich nájdenie,“ napísal ukrajinský prezident a zverejnil zábery z miesta útoku zobrazujúce zničenú budovu a prebiehajúce záchranné akcie.
Obete a zranení
Zelenskyj objasnil, že do operácie nasadili viac než 230 záchranárov z deviatich oblastí Ukrajiny. „V niektorých častiach je možné pracovať len ručne z dôvodu vážneho poškodenia a fragmentácie stavieb. To sťažuje pátranie,“ konštatoval.
Prezident tvrdí, že potvrdených je dosiaľ 26 obetí vrátane troch detí. Ministerstvo vnútra v stredu po útoku uviedlo, že zranených je vyše 70 osôb vrátane 15 detí. Ide o jeden z najsmrtiacejších ruských útokov na západe Ukrajiny od začiatku invázie vo februári 2022, píše agentúra AFP.
Zintenzívnené útoky pred zimou
Ruské sily už viac než tri a pol roka denne útočia na ukrajinské územie, pričom s blížiacou sa zimou zintenzívnili útoky na energetickú infraštruktúru. Ukrajina odpovedá útokmi na ropné sklady, rafinérie a ďalšie ciele v Rusku.
Nahlásiť chybu v článku